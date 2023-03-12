«بيزنطيو مصر» يعيدون بذكرى ثيوفانيس المعترف السغرياني

تحتفل الكنيسة البيزنطية بحلول الأحد الثالث من الصوم أحد السجود للصليب الكريم وذكرى ثيوفانيس المعترف السغرياني، الذي انتحل الحياة الرهبانية على جبل سغريا، على ضفة البوسفور الآسيوية.

وإذ رفض اعتناق ضلال محطّمي الأيقونات، أمر الإمبراطور لاون الأرمني بأن يزج في السجن، ثم أمر بنفيه، وانتقل إلى الله في المنفى سنة 817.

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: إنّ طريقة إبراز أهميّة الجسد التّي نشاهدها في أيّامنا هذه هي طريقةٌ خادعة... ففي الواقع، لا تشكّل هذه الطريقة الـ "نَعَم" السامية من الإنسان لجسده، لا بل على العكس من ذلك، فالإنسان صارَ الآن يَعتبرُ الجسد والجنس كالجزء المادي فقط من ذاته، ذاك الجزء الذي يُستَعمل ويُستَغلّ عند الرغبة، غير أنّ الإيمان المسيحي يعتبر دائمًا أن الإنسانَ هو كائنٌ وصراع بين المادة والرّوح بحيث يختبر الاثنان كرامة جديدة، صحيح أنّ الرّغبة البشريّة تريد بأن ترفعنا "من خلال النشوة" نحو الله، وتسييرنا نحو ما هو أبعد من أنفسنا، لكن لهذا السبب بالذات، يتطلّب منّا مسيرة ترويض، وتخلّي، وتنقية وشفاء.

بشكل عمليّ، ماذا يتطلّب طريقُ الترويض والتنقية هذا؟ كيف على الحبّ أن يُعاش كيما يُحقّق بالكامل وعده الإنساني والإلهي؟ لقد أصبحت كلمة "أغابيه" التعبيرَ المثاليَّ لفكرةِ الكتاب المقدّس عن الحبّ، بعكس الحبّ غير المُحدّد، والمتّسم بالبحث، تُظهرُ هذه الكلمة تجربةَ الحبّ التي تُصبِحُ اكتشافًا حقيقيًّا للآخر، وهكذا يُصبحُ الحبُّ اهتمامًا بالآخر ولأجل الآخر. هو لا يبحث عن منفعتهِ الشخصيّة وعن الغَرَق في نشوة السعادة؛ بل يَطلب خيرَ المحبوب: يتحوّل إلى تخلٍّ وهو حاضرٌ، لا بل حتّى راغبٌ في التضحية.

نعم، إنّ الحبّ هو "نشوة"، لكن ليس بمعنى لحظة من اللذّة، لكنّها نشوةُ مسيرة، نزوح مستمرّ خارج الذات المنعزلة والمُنغلقة نحو حريّة بذل النفس، وهكذا نحو اكتشاف الذات الأصيل، لا بل اكتشاف الله إذ قد قال الرّب يسوع: "مَن أَرادَ أَن يَحفَظَ حيَاتَه يَفقِدُها، ومَن فقدَ حيَاتَه يُخَلِّصُها" وقد ورد قوله هذا في عدّة مقاطع من الإنجيل. بهذه الكلمات، وصف الرّب يسوع طريقه الخاص، الذي يَقودُ إلى القيامة من خلال الصليب: طريق حبّة الحنطة التي تسقطُ في الأرض وتموتُ، وبهذه الطريقة تحْملُ ثمرًا كثيرًا، كما أنّه بوصفهِ أعمقَ لحظات تضحيتِه الشخصيّة والحبِّ الذي بها يصلُ إلى كماله، وصف الرّب يسوع بهذه الكلمات، جوهر الحبّ لا بل جوهر الوجود الإنساني نفسه.