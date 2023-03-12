الأحد 12 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«المورانة» يحتفلون بذكرى مار غريغوريس الكبير بابا روما

شيحان
شيحان

تحتفل الكنيسة المارونية بذكرى مار غريغوريس الكبير بابا روما، سَليل أسرَة رومانِية شَريفَة. تَعَلَّمَ في جامِعَة روما وَأصبَحَ والياً على المَدينَةِ سَنَة 573. تَرَكَ السِياسَةَ وَدَخَلَ الدَيرَ وَفَرَقَ اموالَ أسرَتِهِ عَلى الأديار، أرسَلَهُ البابا قاصِداً رَسولِياً الى القِسطَنطينِيَة، ثُمَّ عادَ فَتَرأّسَ أحد الأديار. 

أنتُخِبَ حَبراً أعظَماً سَنة 590 وساسَ الكنيسَة بِغيرَة رسولِية، إمتازَ بمَحَبَتِهِ للصَلاة والتَقَشُّف وبِخِدمَةِ القَريب، تُوفيَ في مِثلِ هذا اليوم من سنة 604. 

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: "طوبى لِلْمَحزُونين، فإِنَّهم يُعَزَّون" بهذه الكلمات أراد الرّب يسوع أن يفهمنا أنّ طريق الفرح تمرّ بالدّموع، بواسطة الألم نذهب نحو التّعزية، إن فقدنا حياتنا نجدها، إن رذلناها امتلكناها، وإن أبغضناها أحببناها، كما إنّنا إذا احتقرناها نحظى بها إن شئت أن تعرّف من أنت وتمتلك نفسك، الجأ إلى داخلك، ولا تبحثّ عن نفسك في الخارج ادخل إلى حيث أنت حقًا، إلى ذاتك أيها الخاطئ، أدخل إلى قلبك، في الخارج، أنت كائنٌ حيواني، على صورة العالم  بينما في الداخل، أنت إنسان على صورة الله إذًا أنت قادرٌ أن تصير مُمَجَّدًا. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسلسل «بالطو» مثلًا

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