الروم الأرثوذكس يحتفلون بحلول الأحد الثاني من آحاد الصوم الكبير

تحتفل كنيسة الروم الارثوذكس اليوم بحلول الاحد الثانى من آحاد الصوم الكبير والمعروف بأحد "القديس غريغوريوس بالأماس أسقف تسالونيكي".

وقال الأنبا نيقولا أنطونيو مطران طنطا والغربية للروم الارثوذكس، إنه تُعيد الكنيسة في أحد "القديس غريغوريوس بالاماس أسقف تسالونيكي"، باستقامة العقيدة الأرثوذكسية التي أعلنها القديس غريغوريوس الأرثوذكسي.

لتُعلن لنا أن النعمة الألهية التي تقدسنا في صومنا وجهادنا الروحي هي نور إلهي أزلي غير مخلوق، وأن المؤمن يتأله بالنعمة الإلهية.