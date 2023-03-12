روبي داخل مدرسة حكومية في «حضرة العمدة» (صور)

نشر الفنان هانى كمال صور له عبر صفحته الشخصية على “فيس بوك” بصحبة الفنانة روبي.

وتبين من الصور التي نشرها هاني كمال أنه يتم تصوير المسلسل داخل مدرسة حكومية.

وقال هانى كمال إنه ضيف شرف فى مسلسل حضرة العمدة والمقرر عرضه فى رمضان 2023 والذي يهل علينا يوم 23 مارس الجارى.

تدور أحداث مسلسل حضرة العمدة رمضان 2023 للفنانة روبي رمضان 2023، حول قصة حياة فتاة متعلمة تجبرها الظروف الاجتماعية على أن تتولى منصب عمدة، في إطار سعيها للحفاظ على توارث منصب العمودية في عائلتها، وفي هذا السياق الدرامي تواجه بطلة المسلسل عدة مشاكل في إطار سعيها لإثبات قدرتها على تولى منصب العمدة.

وتقع روبي في حب أحد أقاربها والذي يجسد دوره النجم محمود عبد المغني الذي يمتلك مرسم، وفي نفس الوقت يساعدها في قيادة منصب العمودية ومواجهة كافة الأعداء.

ويتألف مسلسل حضرة العمدة الذي يعد من مسلسلات رمضان 2023 من 30 حلقة يتم عرضه طوال شهر رمضان على القنوات الفضائية

ويعرض مسلسل حضرة العمدة ضمن مسلسلات رمضان 2023، على شبكة تلفزيون قنوات الحياة والحياة دراما بشكل حصري، بالإضافة إلى عرضه عبر منصة WATCH IT الالكترونية.