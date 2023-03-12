«الزراعة»: محافظ جنوب سيناء يتفقد أنشطة مركز بحوث الصحراء بمحطة رأس سدر

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، محطة بحوث رأس سدر يرافقه المسئولون التنفيذيون بالمحافظة، وكان في استقباله الدكتور إيهاب زغلول رئيس محطة بحوث جنوب سيناء حيث استعرض الأنشطة الخاصة بالحملة القومية بالنهوض بالإبل وشاهد الحلب الآلي للإبل.

من جهته أكد الدكتور أحمد رجب عسكر رئيس الحملة، أن تقنية الحلب الآلي تطبق لأول مرة على الإبل بمصر، واستكمل المحافظ الزيارة بتفقد قطيع الهجن والمهداة من دولة الإمارات العربية الشقيقة، ومتابعة الحالة الصحية والغذائية للقطيع.

وأعرب "فودة" خلال الزيارة عن تقديره للجهود التى يبذلها العلماء والباحثون فى المحطة وتأكيده على أهمية دعمهم وتشجيعهم وإيجاد الحلول العلمية المناسبة لمشاكل التنمية الزراعية بالمحافظة.

وفى هذا الصدد، أكد الدكتور عبدالله زغلول رئيس المركز، أنه في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يتم تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والأكاديمية والخاصة في محافظة جنوب سيناء، وتوطيد العلاقات وتبادل الخبرات والمعلومات بهدف تحسين الاستثمار والتنمية بالمنطقة، ووجه بتقديم كل الإمكانات اللازمة بالمركز للنهوض بالتنمية الزراعية بالمنطقة.