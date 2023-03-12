ندوات توعوية لطلاب الجيزة فى اليوم الثالث للحملة القومية لترشيد استهلاك المياه

قال المهندس عادل حسن، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، إنه في إطار التعاون المشترك مع وزارة التربية والتعليم، نفذ فريق التوعية بالشركة سلسلة من الندوات التوعوية للطلاب بمدارس شبرا الثانوية والشهيد طارق محمد عبدالله الإبتدائية واليازجي الإبتدائية بحي روض الفرج، وذلك تزامنًا مع الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه.

وأشار حسن، إلى تنوع الأنشطة التي تهدف إلى رفع الوعي المائي، لتشمل ورش لتعليم مبادئ السباكة المنزلية الخفيف، وعمل مسابقات متنوعة بين الطلاب، وتوعية الطلاب بطابور الصباح بأهمية الحفاظ على المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

في سياق متصل، واصل فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، تنفيذ فعاليات الحملة القومية للتوعية بترشيد استهلاك المياه بقرية الحسانين بمركز منشأة القناطر.

وأوضح المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن الأنشطة تنوعت خلال اليوم الثالث للحملة لتشمل ندوات توعية لطلاب مدارس الشهيد محمد عادل الطويل الابتدائي، ومدرسة المصطفى الثانوية، ومعهد فتيات الشيخ صلاح أبو إسماعيل، ومركز شباب القرية، وتضمنت الأنشطة ألعاب تفاعلية وورش رسم وتلوين ومسرح عرائس، وعمل مسابقات متنوعة للطلاب، وورش لتعليم مبادئ السباكة المنزلية الخفيفة، ودروس دينية بعد صلاة الظهر بمسجدي عبدالرحمن بن عوف والرحمة للحث على ترشيد المياه.

وأشار رئيس مياه الجيزة، إلى أنه تم عقد ندوة توعوية بجمعية تنمية المجتمع المحلي بالحسانيين تهدف إلى نشر رسائل التوعية المائية، لافتاً إلى استمرار تنفيذ القوافل المائية بقرية الحسانيين لتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين.