الأحد 12 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مشادة مع أسرة الضحية.. كواليس جلسة حكم إعدام قاتل «محامي كرداسة»

محامي كرداسة
محامي كرداسة

شهدت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار بلال محمد عبدالباقي، عددا من الكواليس قبل صدور حكم الإعدام شنقًا للمتهم محمد فرحات، 33 سنة، صائد حيوانات؛ لاتهامه بقتل بندارى حمدى الشهير بـ«محامي كرداسة» ومن أهمها نشوب مشادة كلامية بين المتهم وأسرة الضحية.


وصدر الحكم برئاسة المستشار بلال محمد عبدالباقي وعضوية المستشارين عبدالحميد كامل وأحمد بهاء الدين وسكرتارية سعيد برغش وأحمد فتحي.

ووفق قرار الإحالة، فإن النيابة العامة اتهمت محمد فرحات، المقيم بقرية أبورواش بأنه بتاريخ 6 ديسمبر الجارى قتل المجنى عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ظنًا منه تواطؤ المحامى مع خصومه فى إهدار حقوقه القانونية، فتولدت لديه فكرة إجرامية مُحكمة لقتل المجنى عليه، إذ بيت المتهم النية وعقد العزم على قتل المحامى، وأعد لذلك الغرض بندقية آلية، وذخائر، وتوجه إليه وانهال عليه بوابل من الأعيرة النارية، أمام ابنه، داخل مكتبه.

محامي كرداسة الكواليس محكمة جنايات الجيزة صائد حيوانات الإعدام

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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مشادة مع أسرة الضحية.. كواليس جلسة حكم إعدام قاتل «محامي كرداسة»

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