المشدد 3 سنوات لمدير مصنع يتاجر فى الأسلحة النارية بشبين القناطر

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة التاسعة، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لمالك ومدير مصنع بلاستيك وعامل؛ لاتهامهم بالاتجار بالأسحلة النارية والذخائر بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان عبدالمنصف تعيلب، وعضوية المستشارين سامح عبدالغنى العنتبلى، ومحمد حسن خطاب، ووكيل النيابة أحمد عثمان، وأمين سر كمال جاويش وعيد عبدالصادق عويس.

كشف أمر الإحالة عن أن المتهمين "عبدالرحمن. ص"، مبلط، ومقيم دائرة مركز شبين القناطر، و"مدحت ف"، مدير مصنع بلاستيك، ومقيم 6 أكتوبر، و"مصطفى. ع"، 34 سنة، عامل، اتجروا بغير ترخيص فى أسلحة نارية مششخنة- بندقيتين آليتين.

كما اتجروا بذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازتها أو إحرازها.