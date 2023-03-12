الأحد 12 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيران تؤيد حكم الإعدام لمواطن سويدى

حبيب أسيود
حبيب أسيود

أعلنت إيران، اليوم، عن المصادقة على حكم إعدام حبيب فرج الله كعب الذي يحمل الجنسية السويدية.

وبحسب بيان لدائرة للمحكمة العليا الإيرانية فإن حبيب فرج الله كعب تمت المصادقة على حكم إعدامه الصادر من محكمة الثورة في طهران، بتهمة الإفساد في الأرض من خلال تشكيل وإدارة وقيادة جماعة متمردة.

وأوضح البيان أيضًا اتهام حبيب أسيود بالتورط بالهجوم على استعراض عسكري للقوات المسلحة في سبتمبر عام 2018، وقالت حركة النضال الأحوازية، في حينها، إنه لا دور لها بالهجوم الذي أسفر عن مقتل 25 شخصًا على الأقل بينهم 18 عنصرًا من قوات الحرس الثوري.

وتقول وسائل الإعلام الإيرانية إن أسيود الذي طالبت السويد عدة مرات بإطلاق سراحه كان يترأس "حركة النضال الأحوازية"، ويتهمه القضاء بـ"التخطيط والتنفيذ للعديد من العمليات الإرهابية في محافظة خوزستان جنوب إيران"، وفق البيان.

وتصنف إيران حركة النضال العربي لتحرير الأحواز على أنها جماعة إرهابية، فيما تؤكد هذه المجموعة أنها تناضل من أجل حقوق الأقلية العربية.

واختطفت قوات الاستخبارات الحرس الثوري "حبيب أسيود"، بعد استدراجه إلى تركيا أواخر أكتوبر من عام 2020، وفقًا لتقارير إعلامية.

وأعلن عملاء وزارة المخابرات في وقت لاحق أنهم اعتقلوه في عملية "معقدة"، لكن التقارير التي نشرت لاحقًا أشارت إلى قيام عناصر أمنية باختطافه بالتنسيق مع عصابة تهريب دولية ونقله إلى إيران.

وبث التليفزيون الحكومي الإيراني اعترافات له عدة مرات، وليس من الواضح تحت أي ظروف تم الإدلاء بهذه الاعترافات.

وفي السنوات الأربعين الماضية كان من الشائع لدى منظمات حقوقية في إيران تأكيد الحصول على "اعترافات قسرية" من النقاد والمعارضين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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