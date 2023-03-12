أعادوا تدوير الفوم والسلك.. طلاب مدرسة حكومية يصنعون «فانوس رمضان» (صور)

قام طلاب وطالبات مدرسة اليسر الابتدائية وهى مدرسة حكومية بالجيزة بعمل نشاط جديد قبل شهر رمضان 2023 والذي يهل علينا فى 23 مارس الجارى، حيث قام الطلاب بإعادة تدوير خامات البيئة وقاموا بعمل فوانيس رمضان منها وقاموا بتزيين الفصل.

تقول فتحية عبد الجواد مُعلمة الطلاب والتى ساعدتهم على عمل هذا النشاط قبل شهر رمضان: «طلبت من الأولاد عمل فانوس من خامات البيئة مثل الكرتون».

وأضافت فتحية فى تصريح خاص لموقع الدستور: “قام الطلاب بعمل فوانيس من الفوم والسلك وقاموا بعمل نماذج كثيرة من الفوانيس وتم التنفيذ بأشكال كثيرة ومختلفة”.

واستكملت: "قمنا بتوفير ثمن الفانوس، وقمنا بالاحتفال بشهر رمضان سويًا مع استمرار الدراسة"، منوهة أنّ اليوم كان رائعاً وقد أدخل السعادة والسرور على الطلاب.

جدير بالذكر أنه يمكن تعريف إعادة التدوير على أنها عملية تحويل النفايات إلى مواد وعناصر جديدة، وتُعتبر بديلًا عن التخلص «التقليدي» للنفايات، والذي يمكن أن يوفر المواد ويساعد على تقليل انبعاثات غازات الدفيئة.

يمكن أن تمنع عملية إعادة التدوير هدر المواد المفيدة المحتملة، بل وتقلل من استهلاك المواد الخام الجديدة، ما يقلل من: استهلاك الطاقة، وتلوث الهواء (من عملية الاحتراق)، وتلوث المياه (من مكبات النفايات).

وتُعد عملية إعادة التدوير عنصرًا رئيسيًا في الحد من تشكل نفايات جديدة، وهي المكون الثالث من التسلسل الهرمي «تقليل وإعادة استخدام وإعادة تدوير» النفايات وبالتالي تهدف عملية إعادة التدوير إلى الاستدامة البيئية عن طريق استبدال مدخلات المواد الخام وإعادة توجيه مخرجات النفايات إلى خارج النظام الاقتصادي.