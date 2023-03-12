الأحد 12 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أعادوا تدوير الفوم والسلك.. طلاب مدرسة حكومية يصنعون «فانوس رمضان» (صور)

إحدى الطالبات
إحدى الطالبات

قام طلاب وطالبات مدرسة اليسر الابتدائية وهى مدرسة حكومية بالجيزة بعمل نشاط جديد قبل شهر رمضان 2023 والذي يهل علينا فى 23 مارس الجارى، حيث قام الطلاب بإعادة تدوير خامات البيئة وقاموا بعمل فوانيس رمضان منها وقاموا بتزيين الفصل.

تقول فتحية عبد الجواد مُعلمة الطلاب والتى ساعدتهم على عمل هذا النشاط قبل شهر رمضان: «طلبت من الأولاد عمل فانوس من خامات البيئة مثل الكرتون».

وأضافت فتحية فى تصريح خاص لموقع الدستور: “قام الطلاب بعمل فوانيس من الفوم والسلك وقاموا بعمل نماذج كثيرة من الفوانيس وتم التنفيذ بأشكال كثيرة ومختلفة”. 

 

واستكملت: "قمنا بتوفير ثمن الفانوس، وقمنا بالاحتفال بشهر رمضان سويًا مع استمرار الدراسة"، منوهة أنّ اليوم كان رائعاً وقد أدخل السعادة والسرور على الطلاب.

جدير بالذكر أنه يمكن تعريف إعادة التدوير على أنها عملية تحويل النفايات إلى مواد وعناصر جديدة، وتُعتبر بديلًا عن التخلص «التقليدي» للنفايات، والذي يمكن أن يوفر المواد ويساعد على تقليل انبعاثات غازات الدفيئة.

 

يمكن أن تمنع عملية إعادة التدوير هدر المواد المفيدة المحتملة، بل وتقلل من استهلاك المواد الخام الجديدة، ما يقلل من: استهلاك الطاقة، وتلوث الهواء (من عملية الاحتراق)، وتلوث المياه (من مكبات النفايات).

وتُعد عملية إعادة التدوير عنصرًا رئيسيًا في الحد من تشكل نفايات جديدة، وهي المكون الثالث من التسلسل الهرمي «تقليل وإعادة استخدام وإعادة تدوير» النفايات وبالتالي تهدف عملية إعادة التدوير إلى الاستدامة البيئية عن طريق استبدال مدخلات المواد الخام وإعادة توجيه مخرجات النفايات إلى خارج النظام الاقتصادي.

استهلاك الطاقة استدامة البيئية استدامة الاقتصاد الاستدامة البيئية الاحتفال الابتدائي إعادة تدوير استبدال

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

مشادة مع أسرة الضحية.. كواليس جلسة حكم إعدام قاتل «محامي كرداسة»

تحذيرات من الانهيار في بريطانيا بسبب «قانون الهجرة».. وانتقادات دولية لحكومتها

محافظ الإسكندرية يطلق شارة البدء لتطوير شارع النبى دانيال بـ103 ملايين جنيه

تأجيل محاكمة 22 متهماً فى «الهيكل الإدارى للإخوان»

مستفيدون من مبادرة الكشف عن التقزم يتحدثون لـ«الدستور»

تعليم الإسكندرية تتابع مبادرة «سعادتي في نشاطي» بمدارس بشاير الخير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الاتفاق الأمنى السعودى- الإيرانى.. حكاية الدب الغزال!

أحمد الصغير

فى يوم الشهيد.. مصر تحتفل بانتصارها.. وتعلن الحقائق

د. منى حلمى

8 مارس.. والبيعة الفاسدة

علي سعدة

تاريخ يباع من أجل حفنة دولارات

كريم فرغلى

شادي وليلى.. وفيروز

د.أحمد الخميسى

مجمع اللغة العربية.. معجم جديد

ماجد حبته

الرياض وطهران.. وبكين بينهما

سارة الشلقاني

حديث الرئيس و«مفاجأة» إسرائيل

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

هزة أم خطوة متوقعة.. كيف سيؤثر اتفاق السعودية وإيران على إسرائيل؟

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لصمود الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية

المعركة بين الحروب: تكثيف الغارات الإسرائيلية على سوريا.. ما الأهداف؟