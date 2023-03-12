«ربعى رجلك».. تأييد الحبس سنة لصاحب فيديو ضرب والدته بالشرقية

قضت محكمة جنح مستأنف فاقوس بالشرقية، بتأييد حبس راعي أغنام في واقعة تداول فيديو يظهر خلاله المتهم بالاعتداء بالضرب على والدته المسنة ويأمرها بجلوس القرفصاء، لمدة سنة.

وكانت محكمة جنح فاقوس، قد عاقبت المتهم فى جلسة 6 ديسمبر من العام المنقضى بالحبس لمدة سنة، وقام بالاستئناف على الحكم، الذي تم تأييده أمام محكمة الاستئناف.

البداية بحسب الفيديو المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، يظهر شخص وهو يمسك بآلة حادة في يديه وتجلس أمامه سيدة مسنة على الأرض، قبل أن يتوجه إليها الشخص ويضربها مرتين بالآلة الحادة التي في يديه ويأمرها بجلوس القرفصاء: "ربعي رجلك".