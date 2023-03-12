الأحد 12 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«المنيا مهد الحضارات».. ملتقى علمى فى ذكرى عيد المنيا القومى

الانبا مكاريوس
الانبا مكاريوس

نظمت إيبارشية المنيا بالاشتراك مع المتحف الأتوني بالمنيا، ملتقى علميًا للاحتفال بذكرى عيد المنيا القومي، بمقر المطرانية، بحضور نيافة الأنبا مكاريوس أسقف الإيبارشية. 

شهد الملتقى مدير عام المتحف، وأكثر من مئتين وخمسين من المهتمين بمجال الآثار والتاريخ، وعدد من نواب البرلمان، وأساتذة الجامعة، ومندوبين من وزارة السياحة والآثار، ومن هيئة تنشيط السياحة، ومسئولين بنقابة الإعلاميين، وحزب مستقبل وطن، والاتصال السياسي، والمجلس القومي للمرأة، واتحاد الكتاب، وعدد كبير من الآباء كهنة الإيبارشية، والمكرسين والمكرسات بها.

شارك في الملتقى رئيس قسم النحت السابق بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا.

تضمن الحفل كلمة ترحيب وشكر ألقاها نيافة الأنبا مكاريوس، وفقرات من تقديم كورال "المجدلية" التابع للإيبارشية، شملت أنشودة إيزيس باللغة الفرعونية وتراتيل وأغاني وطنية باللغات القبطية والعربية والإنجليزية والفرنسية.

كما تم تقديم أوراق بحثية حول التعريف بالمتحف الأتوني وأهدافه، ومحطات رحلة العائلة المقدسة بالمنيا، وتاريخ الحضارات بالمنيا، ودور المنيا في الكفاح الوطني.

اختتم الحفل بتوزيع شهادات تقدير على المحاضرين وفريق العمل الذي نظّم الملتقى.

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

تحرير 62 قضية غش تجارى خلال حملة بأسواق الجيزة

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لصمود الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية

بوسترات مسلسلات رمضان 2023 تشعل المنافسة بين النجوم

وفاة موظف إثر انقلاب سيارة على الطريق الأبيض فى الجيزة

النيابة تحيل عصابة تسرق السيدات فى السيدة زينب للمحاكمة

توقيف 100 شخص في إيران بسبب عمليات تسمم واسعة في المدارس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الاتفاق الأمنى السعودى- الإيرانى.. حكاية الدب الغزال!

أحمد الصغير

فى يوم الشهيد.. مصر تحتفل بانتصارها.. وتعلن الحقائق

د. منى حلمى

8 مارس.. والبيعة الفاسدة

علي سعدة

تاريخ يباع من أجل حفنة دولارات

كريم فرغلى

شادي وليلى.. وفيروز

د.أحمد الخميسى

مجمع اللغة العربية.. معجم جديد

ماجد حبته

الرياض وطهران.. وبكين بينهما

سارة الشلقاني

حديث الرئيس و«مفاجأة» إسرائيل

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

المعركة بين الحروب: تكثيف الغارات الإسرائيلية على سوريا.. ما الأهداف؟

أكثر من 200 ألف متظاهر فى إسرائيل للأسبوع العاشر (صور)

الشرطة الإسرائيلية: إغلاق طرق رئيسية فى تل أبيب وحيفا بسبب المظاهرات