«المنيا مهد الحضارات».. ملتقى علمى فى ذكرى عيد المنيا القومى

نظمت إيبارشية المنيا بالاشتراك مع المتحف الأتوني بالمنيا، ملتقى علميًا للاحتفال بذكرى عيد المنيا القومي، بمقر المطرانية، بحضور نيافة الأنبا مكاريوس أسقف الإيبارشية.

شهد الملتقى مدير عام المتحف، وأكثر من مئتين وخمسين من المهتمين بمجال الآثار والتاريخ، وعدد من نواب البرلمان، وأساتذة الجامعة، ومندوبين من وزارة السياحة والآثار، ومن هيئة تنشيط السياحة، ومسئولين بنقابة الإعلاميين، وحزب مستقبل وطن، والاتصال السياسي، والمجلس القومي للمرأة، واتحاد الكتاب، وعدد كبير من الآباء كهنة الإيبارشية، والمكرسين والمكرسات بها.

شارك في الملتقى رئيس قسم النحت السابق بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا.

تضمن الحفل كلمة ترحيب وشكر ألقاها نيافة الأنبا مكاريوس، وفقرات من تقديم كورال "المجدلية" التابع للإيبارشية، شملت أنشودة إيزيس باللغة الفرعونية وتراتيل وأغاني وطنية باللغات القبطية والعربية والإنجليزية والفرنسية.

كما تم تقديم أوراق بحثية حول التعريف بالمتحف الأتوني وأهدافه، ومحطات رحلة العائلة المقدسة بالمنيا، وتاريخ الحضارات بالمنيا، ودور المنيا في الكفاح الوطني.

اختتم الحفل بتوزيع شهادات تقدير على المحاضرين وفريق العمل الذي نظّم الملتقى.