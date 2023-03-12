الأنبا باسيليوس يستقبل راهبات المحبة للقديس منصور بإيبارشية القوصية

ذكر المكتب الإعلامي لإيبارشية المنيا، أن نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، والمدبر البطريركي لإيبارشية القوصية، استقبل صباح اليوم الأحد، راهبات المحبة للقديس منصور، بالقوصية، يرافقهن وفد من شعب الكنيسة بالإيبارشية، وذلك بمقر المطرانية.

وأجرى فوزي حوارًا أبويًا مع الأخوات الراهبات، حيث استمع لجميع الآراء والمقترحات، مقدمًا لهن كلمات التشجيع، كما أكد الأنبا باسيليوس للراهبات، أهمية خدمة الكنيسة والإيبارشية بأمانة وإخلاص.

وأعطى الأب المطران توجيهاته وتوصياته، واضعًا الرؤى والآليات اللازمة، للعمل بها خلال الفترة المقبلة، متمنيًا للجميع خدمة مباركة مثمرة، لما فيه الخير للإيبارشية.