تأهل صن داونز والوداد وسقوط كارثي للأهلي.. أبرز ظواهر الجولة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا

أسدل الستار أمس على منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا (موسم 2022-2023).

وشهدت تلك الجولة العديد من الظواهر والأحداث يستعرضها «الكابتن» في سياق التقرير التالي:

انتصار تاريخي لصن داونز وفوز أول للزمالك

شهدت الجولة الرابعة، انتصار كبير وتاريخي لفرق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، على الأهلي، بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما عصر السبت، على ملعب (لوفتس فيرسفيلد) ببريتوريا.

يعد هذا الفوز هو ثاني أكبر انتصار يحققه فريق في مرحلة المجموعات، في النسخة الحالية للبطولة، بعد الفوز الذي حققه الرجاء البيضاوي المغربي على فايبرز الأوغندي، بخماسية نظيفة.

كما شهدت تلك الجولة، الفوز الأول للزمالك في مرحلة المجموعات، بتغلبه على ضيفه الترجي التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ليحافظ ممثل الكرة المصرية على آماله في بلوغ الدور المقبل.

صن داونز والرجاء يحسمان تأهلهما للدور ربع النهائي

ضمن صن داونز، مقعده بشكل نهائي في الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، بعد انتصاره الكبير على الأهلي، بخمسة أهداف مقابل هدفين، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط، في الصدارة دون الحاجة لانتظار ما ستسفر عنه مواجهتي الجولتين الأخيرتين أمام الهلال السوداني والقطن الكاميروني.

كما حسم الرجاء المغربي، تأهله لربع النهائي بعد فوزه الكبير خارج الديار، على مضيفه حوريا الغيني، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة، في صدارة المجموعة، محققًا العلامة الكاملة حتى الآن دون تعادل أو خسارة.

الأكثر فوزًا والأقل فوزًا

يعد فريق الرجاء البيضاوي المغربي، هو الأكثر تحقيقًا للفوز حتى الآن في مرحلة المجموعات، برصيد 4 انتصارات، يليه كل من الوداد المغربي، وصن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والترجي التونسي، برصيد 3 انتصارات لكل منهم.

بينما يعد فريقا القطن الكاميروني، وفايبرز الاوغندي، هما الأقل تحقيقًا للفوز، لم يتمكنا من حصد الانتصار في أي مباراة حتى الآن.

الأكثر تسجيلًا للأهداف والأكثر استقبالا للأهداف

يعد فريق الرجاء المغربي، الأكثر تسجيلًا للأهداف حتى الآن في مرحلة المجموعات، برصيد 13 هدفًا، يليه صن داونز، في المركز الثاني، برصيد 11 نقطة.

بينما يعد فريق القطن الكاميروني، الأكثر استقبالا للأهداف برصيد 10 أهداف، يليه الأهلي، برصيد 8 أهداف، ثم فايبرز، في المركز الثالث، برصيد 7 أهداف.