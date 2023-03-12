وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لصمود الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية

خلال لقائه فدوى البرغوثي..

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد، فدوى البرغوثي زوجة الأسير والقيادي الفلسطيني بحركة فتح مروان البرغوثي، وذلك بمقر وزارة الخارجية.

تفاصيل لقاء شكري وفدوى البرغوثي

وأشار السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إلى إبراز شكري الجهود مصر الحثيثة الرامية إلى تحقيق التهدئة في الأراضي المحتلة وإعادة تحريك عملية السلام، بهدف تلبية التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أساس حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتناول شكري كذلك الحراك الفلسطيني الجاري في السجون الإسرائيلية في ظل التضييق الذي يعاني منه الأسرى الفلسطينيون خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا دعم مصر صمود الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

من جانبها، أعربت فدوى البرغوثي عن تقديرها الكبير للجهود المصرية الحثيثة الداعمة للقضية الفلسطينية على شتى الأصعدة، والتضامن المصري مع قضية الأسرى الفلسطينيين، مستعرضةً المستجدات على الساحة الفلسطينية وتطورات الأوضاع الأراضي المحتلة.