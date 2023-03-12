تحرير 62 قضية غش تجارى خلال حملة بأسواق الجيزة

واصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، إعداد الحملات لضبط المتهمين بحيازة سلع غذائية فاسدة ومجهولة المصدر، والمتورطين في الغش التجاري.

استهدفت الحملة عددًا من المحلات التجارية والأسواق، وأسفرت عن تحرير 62 قضية إدارة منشآت بدون ترخيص، وعدم حمل شهادات صحية، بالإضافة إلى حيازة منتجات مجهولة المصدر، وسلع غذائية يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، والتحفظ على المضبوطات، وتولت النيابات المختصة التحقيق.