مصرع عامل فى حادث تصادم بالشرقية

لقى عامل مصرعه، إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة به أثناء قيادته دراجة هوائية أمام نقطة سيكم بنطاق مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم أمام نقطة سيكم نطاق مركز شرطة بلبيس، ومصرع شخص، فانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس، إلى موقع الحادث وتبين من الفحص اصطدام سيارة بعامل 33 عاما أثناء قيادته دراجة هوائية.

وأسفر عن مصرعه فى الحال، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى، وتم التحفظ على قائد السيارة وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التى أمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.