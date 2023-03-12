الأحد 12 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أتموسفير

الاتحاد الأوروبى: ننسق مع مصر لإدارة الموارد المائية بما يوفر فرص العمل

اليوم العالمي للمياه
اليوم العالمي للمياه

نظمت وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي احتفالية كبرى بمناسبة الاحتفال بـ"يوم المياه العالمي"، اليوم، بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والسفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، والسفير آلفارو ايرانزو سفير إسبانيا في مصر، والسفير فرانكو كورنت سفير بلجيكا في مصر، والسفير إيفان جوكي سفير التشيك في مصر، والسفير بولى إياونو سفير قبرص في مصر.

من جانبه، أعرب السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الهام، مشيرًا إلى أن المياه تعد بالغة الأهمية لكل أشكال الحياة على وجه الأرض، واليوم هناك العديد من التحديات التي تواجه قطاع المياه حول العالم مثل التغيرات المناخية وما ينتج عنها من تأثيرات سلبية، مما يدفعنا للعمل على تحقيق الاستدامة والتحرك للأمام في هذا القطاع الهام.

 

استمرار التعاون والتنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي لإدارة الموارد المائية 

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وزير الري: التغيرات المناخية تمثل التحدي الأكبر في إدارة المياه

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وزير الري: جاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ لضمان توفير الاحتياجات المائية

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واكد سفير الاتحاد الأوروبي خلال كلمته في الاحتفال بـ"يوم المياه العالمي"، اليوم، على استمرار التعاون والتنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي بمجال إدارة الموارد المائية بالشكل الذي ينعكس على توفير فرص العمل بالمناطق الريفية وتحسين حياة المواطنين، مشيرًا إلى أنه احتفال اليوم هو فرصة لمناقشة الخطوات المستقبلية لتعزيز هذا التعاون، ومواصلة العمل مع وزارة الموارد المائية والري وكل الشركاء لتحقيق الإدارة المثلى للمياه.

إدارة الموارد المائية الاتحاد الأوروبي التغيرات المناخية الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية السفير كريستيان برجر ألفارو إيرانزو المياه العالمي تحسين حياة المواطنين تحقيق الإستدامة

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سلامًا على الشهداء

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