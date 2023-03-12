الاتحاد الأوروبى: ننسق مع مصر لإدارة الموارد المائية بما يوفر فرص العمل

نظمت وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي احتفالية كبرى بمناسبة الاحتفال بـ"يوم المياه العالمي"، اليوم، بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والسفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، والسفير آلفارو ايرانزو سفير إسبانيا في مصر، والسفير فرانكو كورنت سفير بلجيكا في مصر، والسفير إيفان جوكي سفير التشيك في مصر، والسفير بولى إياونو سفير قبرص في مصر.

من جانبه، أعرب السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الهام، مشيرًا إلى أن المياه تعد بالغة الأهمية لكل أشكال الحياة على وجه الأرض، واليوم هناك العديد من التحديات التي تواجه قطاع المياه حول العالم مثل التغيرات المناخية وما ينتج عنها من تأثيرات سلبية، مما يدفعنا للعمل على تحقيق الاستدامة والتحرك للأمام في هذا القطاع الهام.

استمرار التعاون والتنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي لإدارة الموارد المائية

واكد سفير الاتحاد الأوروبي خلال كلمته في الاحتفال بـ"يوم المياه العالمي"، اليوم، على استمرار التعاون والتنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي بمجال إدارة الموارد المائية بالشكل الذي ينعكس على توفير فرص العمل بالمناطق الريفية وتحسين حياة المواطنين، مشيرًا إلى أنه احتفال اليوم هو فرصة لمناقشة الخطوات المستقبلية لتعزيز هذا التعاون، ومواصلة العمل مع وزارة الموارد المائية والري وكل الشركاء لتحقيق الإدارة المثلى للمياه.