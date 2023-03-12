الأحد 12 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنوفية يعقد لقاء المواطنين اليومي ويوجه بحل شكواهم

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بدراسة شكوى أهالي قرية اسطنها مركز الباجور بشأن التعدي على أحد شوارع القرية بالغلق مما ألحق الضرر بالمواطنين كونه شارع حيوي يربط منطقة الخدمات بالكتلة السكنية بالقرية، والعرض عليه فورا لاتخاذ اللازم، كما كلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بفحص شكوى مواطن بناحية قرية العراقية يتضرر من قيام أحد الجيران ببناء حوض لماكينة ري داخل الشارع  بالمخالفة للقانون، واتخاذ اللازم حفاظا على هيبة الدولة واحترام القانون.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ المنوفية اليومي بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة بمكتبه بالديوان العام للتعرف على شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشتى قطاعات الخدمات.

ووجه المحافظ بإنهاء الإجراءات الخاصة بأرملة بناحية قرية سبك الضحاك مركز الباجور للحصول على معاش والدها مراعاة لظروفها الاجتماعية والمعيشية الصعبة، وأحال المحافظ طلب مواطن بالعزبة الغربية بشبين الكوم يلتمس تجديد رخصة الكشك الخاص به إلى رئيس حي غرب لاتخاذ اللازم.

وفي لفتة إنسانية أمر المحافظ بصرف مساعدة مالية ولحوم ومواد غذائية لعدد من الحالات الإنسانية أحدهما رب أسرة بشبين الكوم يعول زوجته واثنين من الأبناء أحدهم مريض بشلل دماغي، والأخرى لمواطن بناحية أشمون يعول ابنته المريضة بالسرطان، لمساعدتهم على تحمل نفقات علاجهم.

يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.

أبناء المحافظة اجتماعية الإدارة العامة الإدارة العامة ل الاجتماعية الإدارة العامة للتفتيش

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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