استمرار الإضراب فى «توتال إنرجيز» بفرنسا.. ومخاوف من تفاقم أزمة الوقود

قال متحدث باسم شركة توتال إنرجيز لرويترز اليوم الأحد، إن إضرابات متتالية للاحتجاج على خطط الحكومة الفرنسية لإجراء تعديلات في نظام التقاعد استمرت لليوم السادس على التوالي في مصافي التكرير والمستودعات التابعة للشركة في فرنسا.

وأقر مجلس الشيوخ الفرنسي مساء أمس السبت خطة الرئيس إيمانويل ماكرون التي لا تحظى بشعبية في خطوة مهمة باتجاه تحول الخطة إلى قانون.

وجاء الإقرار بعد فترة وجيزة من انتهاء مظاهرات تم تنظيمها لسابع يوم على التوالي.