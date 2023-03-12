الأحد 12 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«علوم حلوان» تنظم ندوة «إعداد خريج بيوتكنولوجي متميز»

جامعة حلوان
جامعة حلوان

عقدت كلية العلوم جامعة حلوان ندوة بعنوان "إعداد خريج بيوتكنولوجى متميز"، تحت رعاية الدكتور عماد ابو الدهب عميد كلية العلوم، ريادة الدكتور أيمن موريس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، إشراف الدكتورة رانيا الليثي منسق برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية(البيوتكنولوجى).

عقدت الندوة بحضور الأستاذ الدكتور مجدي الحجري وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ا.د. جمال المهدى رئيس قسم الكيمياء، ا.م.د. ايهاب عبد الرؤوف مسجل برنامج البيوتكنولوجي و م.م. سارة احمد بكلية العلوم.

ألقى الندوة الدكتور أيمن صالح الرئيس التنفيذي لشركة مبدعي مصر للتكنولوجيا الحيوية ceb والأخصائي بمعمل البيولوجيا الجزيئية بمستشفى سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧.

وتضمنت الندوة مناقشة عدد من المحاور عن المسمى الوظيفي لخريجي البيوتكنولوچي، طبيعة العمل، المرتبات ومتطلبات كل وظيفة، الأماكن المتاح التقديم فيها للعمل بمجال البيوتكنولوجى داخل مصر، الخطوات التي يجب اتخاذها من الآن للتحضير الجيد للحياة بعد التخرج، التأكيد على اكتساب مهارات سوق العمل المطلوبة لكل مسمى وظيفي اثناء الدراسة.

وتم تحقيق الهدف من الندوة وهو التأهيل الجيد لخريجي بيوتكنولوجى علوم حلوان للمنافسة القوية بسوق العمل المحلى والإقليمي تحقيقا لرؤية مصر ٢٠٣٠.

التعليم والطلاب التكنولوجيا الحيوية التكنولوج البيولوجي الرئيس التنفيذي

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سلامًا على الشهداء

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