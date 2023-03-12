الأحد 12 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

متى يصلي الأقباط؟

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، بفترة الصوم الكبير.

 صلاة المسيحيين

وفي خضم الصوم الكبير يتسائل البعض حول صلوات المسيحيين، وقال الباحث مينا عزت، الحاصل على بكالريوس الكلية الاكلريكية للعلوم اللاهوتية، في تصريح خاص، إن مواقيت الصلاة بالنسبة للمسيحيين تبدأ في تمام الساعة السادسة صباحًا، بصلاة باكر، ويتذكر خلالها المصلون ان المسيح هو النور الحقيقي.

ثم الساعة التاسعة صباحا حيث يصلي الاقباط صلاة الساعة الثالثة، حيث يتذكر الاقباط محاكمة السيد المسيح عن طريق بيلاطس البنطي، وصعود السيد المسيح إلى السماوات، وحلول الروح القدس، ثم الساعة الثانية عشر ظهرا حيث يصلي الاقباط صلاة الساعة السادسة وخلالها يتذكر الاقباط صلب السيد المسيح وآلامه.

مواقيت صلاة المسيحيين 2023

ثم الساعة الثالثة عصرا حيث يصلي الأقباط صلاة الساعة التاسعة، وخلالها يتذكر الأقباط موت المسيح الخلاصي بالجسد على الصليب، ثم الساعة الخامسة مساءً حيث يصلي الاقباط صلاة الساعة او صلاة الغروب، وهي صلاة تتحدث عن إنزال جسد السيد المسيح من على الصليب. ، ثم الساعة السادسة مساءً حيث يصلي الاقباط صلاة الساعة الثانية عشر او صلاة النوم، ويتذكر الاقباط فيها دفن السيد المسيح.

ثم يصلي الأقباط صلاة منتصف الليل، والتي لها ثلاث خدمات، وهي تدل على حياة الاستعداد الدائم عملا بالنص الانجيلي "انظروا! اسهروا وصلوا، لأنكم لا تعلمون متى يكون الوقت." 

من جهة أخرى، يبدأ اليوم الليتورجي في الكنيسة القبطية الارثوذكسية من غروب الشمس وحتى الغروب في اليوم التالي وينقسم الى مزامير وتسبحة عشية، ثم رفع بخور عشية، ثم مزامير وتسبحة منتصف الليل، ثم مزامير وتسبحة باكر، ثم رفع بخور باكر، ثم القداس الالهي، ويمكن للاقباط اتمام القداس الالهي بشكل يومي طوال أيام الأسبوع إلا أن الأيام الأساسية للقداس هي الجمعة والأحد والأربعاء.

مواقيت صلاة المسيحيين مواقيت صلاة الاقباط متى يصلي الاقباط متى يصلي المسيحيين صلوات المسيحيين صلوات الاقباط

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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