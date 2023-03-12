الأحد 12 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

رياضة

تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2023

تشكيل برشلونة المتوقع
تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني

تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من المسابقة.

موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2023

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ويستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة قوية أمام نظيره اتلتيك بيلباو، على ملعب "سان ماميس"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" في الموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، قد انتهت بفوز برشلونة برباعية دون رد.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2023

من المرجح أن يكون تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: جول كوندي - إريك جارسيا - أندرياس كريستينسن - بالدي.

خط وسط الملعب: فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - جافي.

في خط الهجوم: رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - أنسو فاتي.

ويفتقد فريق برشلونة، تحت قيادة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، في مباراة اليوم لخدمات رونالد أروخو؛ بسبب الإيقاف نتيجة تراكم البطاقات الصفراء، بينما يستمر غياب عثمان ديمبلي وبيدري؛ بسبب الإصابة.

ترتيب برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2023

- يتصدر فريق برشلونة حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 62 نقطة، متفوقًا على غريمه ريال مدريد صاحب الوصافة برصيد 56 نقطة.

- بينما يتواجد فريق أتلتيك بيلباو حاليًا في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة، خلف رايو فاليكانو صاحب المركز السابع بفارق نقطتين فقط.

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