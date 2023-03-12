الأحد 12 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

قبل نهاية الموسم.. كل ماتريد معرفته عن الأوكازيون الشتوي

اوكازيون
اوكازيون

أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء الأوكازيون الشتوي بالمحال التجارية مع اقتراب انتهاء كل موسم، وذلك للتخلص من الملابس المتبقية لعرض الملابس الجديدة، وهناك العديد من الأشخاص الذين يقبلون على شراء التزاماتهم وسط تلك العروض لتخزينها للأعوام المقبلة.

وبالتزامن مع حرص العديد من الأشخاص على الاستفادة من تلك العروض، نقدم لكم من خلال السطورالتالية كل ماتريد معرفته عن الأوكازيون الشتوي قبل نهايته:

ما هو الأوكازيون؟

تقدم أغلب المحال التجارية مع نهاية كل موسم تخفيضات للمعروضات لديهم، والذي يكون الهدف منه أن يحصل المواطنون على السلع بأسعار مخفضة، وذلك بقرار من وزارة التموين والتجارة التي تواصل إصدار التصاريح للمحلات التجارية الراغبة في المشاركة في الأوكازيون الشتوي كل عام بمختلف المحافظات.

وتحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على خروج حملاتها الرقابية على المحال المشاركة في الأوكازيون للالتزام بالتخفيضات المعروضة، وذلك لمساعدة المواطنين والحرص على عدم تعرضهم لحالات النصب، كما طالبت الوزارة المواطنين بشراء المنتجات من المحلات المعروفة والمرخصة، وليس مع الباعة الجائلين للحصول على حقهم في سلع جيدة وتخفيضات حقيقية.

موعد انتهاء الأوكازيون الشتوي

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم العمل بالأوكازيون الشتوى 2023 حتى يوم 21 مارس الجاري، وذلك بهدف الحرص على توفير منتجات بأسعار مخفضة للمواطنين بالتزامن مع قدوم  مناسبة عيد الأم.

وبدأت أول أيام الأوكازيون الشتوى في مصر يوم الإثنين الموافق 6 فبراير للعام 2023، والذي يستمر لمدة شهر وفقا للقرار الوزاري الذي أصدره الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، للتوفير للمواطنين عروض وخصومات على البضائع والملابس والسلع المختلفة بالمحال التي تشارك في الأوكازيون الشتوي وسط رقابة تموينية كبيرة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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