«اتحاد التأمين» يصدر نشرته الأسبوعية عن التأمين متناهي الصغر

تناول الاتحاد المصري للتأمين من خلال نشرته الأسبوعية، آليات التسويق والتواصل مع عملاء التأمين متناهى الصغر، حيثُ إن التسويق يعتبر من المؤثرات الرئيسية المحددة لقدرات أي شركة على الاستمرار حيث تسهم أنشطة التسويق في تقديم السلعة أو الخدمة للعملاء؛ كما تساعد على زيادة الحركة الاقتصادية في المجتمع.

وأشارت النشرة إلى دور التسويق في شركات التأمين حيث يضمن جودة التواصل بين العميل وقنوات التوزيع ومراقبة أجواء المنافسة بشكل متكامل بحيث يساعد شركة التأمين على وضع الاعتبارات والأولويات المتعلقة بما يلي:

_التفضيلات المتغيرة للمستهلك.

_ تطور الأداء الخاص بالتوزيع نحو المزيد من القنوات التكنولوجية المتطورة.

_ الوتيرة السريعة للمنافسة المتزايدة والابتكار.

كما أجابت النشرة على تساؤل حول ماهية العملية التسويقية لشركات التأمين؟، وأوضحت كذلك الهيكل الذي يخدم التسويق بشكل أفضل داخل شركة التأمين، وأيضا الدور الذى يلعبه التسويق في التأمين متناهى الصغر وكيفية التغلب على صعوبة تسويق التأمين متناهى الصغر كمنتج غير ملموس.

وتناولت النشرة شرح مفهوم المزيج التسويقى الموسع (السباعى) 7Ps وعناصره وهى:

1. المنتج Product

2. السعر Price

3. الترويج Promotion

4. المكان أو المنطقة الجغرافية Place

5. العملية Process

6. الدليل المادي Physical evidence

7. الموظفين People

كيفية تصميم مواد الدعائية الملائمة لعميل التأمين متناهى الصغر؟

يمكن أن يكون للمواد الدعائية عدة أغراض، كما يمكن استخدامها من قبل مقدمى الخدمة التأمينية من أجل ما يلى:

1. رفع وعى العميل بمفهوم وطبيعة التأمين

2. تعريف العميل بالشركة وعرض منتجاتها بشكل عام

3. تمييز منتجات الشركة عن المنتجات الأخرى التي تقدمها الشركات المنافسة

4. تقديم منتج جديد للعملاء

وذكرت نشرة الاتحاد أيضاً نموذج إيدا AIDA للتسويق والدعاية، وكذلك مؤشرات نجاح الاستراتيجية التسويقية لمنتجات التأمين متناهى الصغر لدى الشركة وهى:

_ حجم المبيعات

_ عدد العملاء

_ نسبة التغطية التأمينية

_ الاعتراف بالعلامة التجارية

_ تكلفة الاستحواذ

_ معدل تجديد وثائق التأمين

_معدل إلغاء الوثائق

_ حجم الزيارات للموقع الالكترونى للشركة

دور الهيئة العامة للرقابة المالية (القرار رقم 292 لسنة 2023)



أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 292 لسنة 2023 بتعديل القرار رقم 902 لسنة 2016، ليسمح بإضافة شركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية المرخص لها بمزاولة النشاط من الجهات المختصة والتي توافق عليها الهيئة، إلى القنوات المسموح لها بتسويق وثائق التأمين متناهي الصغر النمطية الكترونياً من خلال شبكة نظم المعلومات.

ويأتى السماح لشركات التأمين بالتعاقد مع المتاجر الإلكترونية لتمكين جموع المتعاملين معها من التأمين على المنتجات التي يتم شراءها، وكذلك مع شركات الاتصالات لتسويق وتوزيع وثائق التأمين متناهية الصغر النمطية الإلكترونية ويستهدف مساعدة شركات التأمين في تسويق وثائقها لتعزيز مستويات الشمول التأميني وحماية للمتعاملين من المخاطر المؤمن ضدها.



دور الاتحاد

يسعى الاتحاد المصرى للتأمين دائماً إلى دعم وتطوير سوق التأمين إيماناً بأهمية هذا القطاع والدور الذي يلعبه فى دعم الاقتصاد الوطنى، وقد قام الاتحاد بعدة مجهودات للمساعدة في تسويق الخدمات التأمينية وكذلك إطلاع سوق التأمين المصرى على الاتجاهات العالمية الحديثة فى كافة النواحى المتعلقة بصناعة التأمين والتى من أهمها الأساليب الجديدة والمبتكرة فى التسويق.



وكجزء من استراتيجيته نحو دعم الشمول التأمينى والشمول المالى ووصول الخدمات التأمينية للفئات التي لا تصل لها تلك الخدمات؛ يقوم الاتحاد بدعم وتطوير التأمين متناهى الصغر داخل السوق المصرى وذلك من خلال ما يلى:

إنشاء لجنة فنية متخصصة بالاتحاد للتامين متناهى الصغر.

وعقد عدد من الشراكات وبروتوكولات التعاون مع عدد من الجهات المعنية بالتأمين متناهى الصغر محلياً وعالمياً وذلك بهدف نشر الفكر التأمين وتسويق المنتجات التأمينية.



ويقوم الاتحاد بتنظيم مؤتمر سنوى متخصص للتأمين متناهى الصغر بمحافظة الأقصر، حيث سيعقد المؤتمر هذا العام في الفترة من 13-15 مارس 2023 تحت شعار "دعم مستقبل التأمين متناهى الصغر".