7.1 مليار جنيه تمويلًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال 2022 (فيديوجراف)
يحظى قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي باهتمام بالغ وكبير من الدولة، حيث تمثل هذه المشروعات جزءًا كبيرًا من التنمية الشاملة في مصر.
وشملت مشروعات تطوير البنية التحتية تأهيل وتدريب الشباب وتوفير فرص عمل مباشرة للخريجين.
ويرصد "الدستور" في هذه السطور بالأرقام حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي نفذها جهاز تنمية المشروعات في كافة الأنشطة التنموية خلال 2022.
- 7.1 مليار جنيه تم ضخها من قبل جهاز تنمية المشروعات لمختلف القطاعات التنموية.
- 6.8 مليار جنيه منها تستهدف تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
- 318 مليون جنيه منها لتنفيذ مشروعات تطوير البنية الأساسية والتنمية المجتمعية.
- 2 مليون يومية تشغيل أتاحتها المشروعات للعمالة غير المنتظمة بالمناطق الأكثر احتياجًا.
- الغرض من تنفيذ هذه المشروعات تهيئة البيئة المناسبة لإقامة المشروعات الصغيرة والتوسع فيها.
- 50 % من إجمالي التمويل الموجه للمشروعات حصل عليه شباب محافظات الصعيد.
- إصدار حوالى 8 آلاف رخصة دائمة ومؤقتة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي.
- تم إصدار ما يزيد على 30 ألف شهادة تصنيف.
- إصدار ما يقرب من 30 ألف شهادة مزايا للمشروعات الصغيرة للاستفادة من التيسيرات.
- تعاون مع جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لربط الشباب بسوق العمل.
- 50 مليون دولار تمويلًا من البنك الدولي لتنفيذ أول برنامج بنظام رأس المال المخاطر.
- تقديم الدعم إلى المئات من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة.
- تنظيم العديد من الندوات بمحافظات الصعيد للتوعية وإبراز دور الجهاز في دعم الشباب.
- ورش عمل للشباب الراغبين في إقامة مشروع اقتصادي حر ضمن حرص الدولة لدعم ومساندة الشباب.