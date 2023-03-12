7.1 مليار جنيه تمويلًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال 2022 (فيديوجراف)

يحظى قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي باهتمام بالغ وكبير من الدولة، حيث تمثل هذه المشروعات جزءًا كبيرًا من التنمية الشاملة في مصر.

وشملت مشروعات تطوير البنية التحتية تأهيل وتدريب الشباب وتوفير فرص عمل مباشرة للخريجين.

ويرصد "الدستور" في هذه السطور بالأرقام حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي نفذها جهاز تنمية المشروعات في كافة الأنشطة التنموية خلال 2022.