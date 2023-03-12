الأحد 12 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. الحكم على المتهم بقتل بندارى حمدى «محامى كرداسة»

محامي كرداسة
محامي كرداسة

تصدر محكمة جنايات الجيزة الدائرة السادسة برئاسة المستشار بلال محمد عبدالباقي، اليوم الأحد، الحكم على المتهم محمد فرحات، 33 عامًا، كهربائي سيارات وصائد حيوانات، لاتهامه بقتل بنداري حمدي، الشهير بـ"محامي كرداسة".

كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد أحالت أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه.

يصدر الحكم برئاسة المستشار بلال محمد عبدالباقي وعضوية المستشارين عبدالحميد كامل وأحمد بهاء الدين وسكرتارية سعيد برغش وأحمد فتحي.

ووفق قرار الإحالة، فإن النيابة العامة اتهمت محمد فرحات، المقيم بقرية أبورواش بأنه بتاريخ 6 ديسمبر الجاري قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ظنًا منه تواطؤ المحامى مع خصومه في إهدار حقوقه القانونية، فتولدت لديه فكرة إجرامية مُحكمة لقتل المجني عليه، إذ بيت المتهم النية وعقد العزم على قتل المحامي، وأعد لذلك الغرض بندقية آلية، وذخائر، وتوجه إليه وانهال عليه بوابل من الأعيرة النارية، أمام ابنه، داخل مكتبه.

وأحالت النيابة المتهم إلى محكمة الجنايات، ووجهت له 3 اتهامات: القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة سلاح آلى وطلقات آلية.

محكمة جنايات الجيزة المستشار بلال محمد عبدالباقي محامي كرداسة بنداري حمدي فضيلة المفتي

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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