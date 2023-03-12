«القاهرة الإخبارية» تعرض الصور الأولى للقصف الإسرائيلى على حماة السورية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بوقوع قصف إسرائيلي استهدف عدة مواقع بريف منطقة مصياف بمحافظة حماة السورية، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

وعرضت القاهرة الإخبارية الصور الأولى للقصف الإسرائيلي للمواقع بمحافظة حماة السورية.

وفي وقت سابق الأسبوع الماضي قصفت إسرائيل مطار حلب، ما أسفر عن حدوث أضرار مادية بالمطار وخروجه عن الخدمة.

وقال مصدر إن المواطنين سمعوا أصوات الانفجارات التي وصل صداها في محافظات إدلب و‎حلب ناجمة عن غارات جوية إسرائيلية، استهدفت نقاطًا عسكرية إيرانية في محيط مطار النيرب العسكري ومطار حلب الدولي.