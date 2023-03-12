حزب الغد: حضور الرئيس مباراة نهائى «كابيتانو مصر» خطوة داعمة للمواهب الشابة

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن برنامج "كابيتانو مصر" يعد أكبر البرامج التي تم إنتاجها لتحقيق حلم الشباب للعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة، واكتشاف مزيد من المواهب الشبابية، مشيرًا إلى أنه أيضًا من أهم المشاريع التي تعول عليها كثيرًا الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس السيسي للرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وأكد "موسى"، في تصريحات صحفية، أن هذا البرنامج خطوة جديدة نحو الارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة، غير القادرة على امتلاك فرصة الاحتراف أو الذهاب للنوادي كبيرة، مشيرًا إلى أن "كابيتانو مصر" يعد الراعي الرسمي لكل موهبة صغيرة في مصر تسعى للاحتراف.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصًا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.