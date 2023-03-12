الأحد 12 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

حزب الغد: حضور الرئيس مباراة نهائى «كابيتانو مصر» خطوة داعمة للمواهب الشابة

موسى مصطفى موسى
موسى مصطفى موسى

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن برنامج "كابيتانو مصر" يعد أكبر البرامج التي تم إنتاجها لتحقيق حلم الشباب للعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة، واكتشاف مزيد من المواهب الشبابية، مشيرًا إلى أنه أيضًا من أهم المشاريع التي تعول عليها كثيرًا الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس السيسي للرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وأكد "موسى"، في تصريحات صحفية، أن هذا البرنامج خطوة جديدة نحو الارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة، غير القادرة على امتلاك فرصة الاحتراف أو الذهاب للنوادي كبيرة، مشيرًا إلى أن "كابيتانو مصر"  يعد الراعي الرسمي لكل موهبة صغيرة في مصر تسعى للاحتراف.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصًا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.

اكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية اكتشاف المواهب الكروية الرئيس عبد الفتاح السيسي الشركة المتحدة للخدمات الكرة المصرية المهندس موسي مصطفي موسي

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سلامًا على الشهداء

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