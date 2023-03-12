الأحد 12 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «صحة مطروح» يتابع سير العمل في مستشفى الضبعة المركزي

جولة وكيل صحة مطروح
جولة وكيل صحة مطروح

أجرى الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، مرورًا على مستشفى الضبعة المركزي  للاطمئنان على سير العمل وانتظامه، والوقوف على مدى جاهزية المستشفى في تقديم الخدمات الطبية لمواطني مدينة الضبعة  والمترددين عليها.

وتفقد وكيل صحة مطروح أقسام الجراحة  والعناية بالمستشفى، والاستقبال والطوارئ للاطمئنان على سير العمل وانتظامه والوقوف على مدى انضباط فريق العمل من اﻷطباء والتمريض والفنيين والتأكد من توافر اﻷدوية والمستلزمات واﻷكسجين الطبي، وتوافر فصائل الدم والبلازما حيث اطلع على دفاتر الحضور والانصراف والسجلات الخاصة بالنوبتجيات، مشددا على جميع العاملين بالمستشفى ضرورة الانتظام في العمل.

جاء ذلك بحضور الدكتورة مروة عبد المنعم مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، وأشرف فوده مدير إدارة المتابعة، والدكتور محمد النعناعي نائب مدير  المستشفى، وخلال المرور تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وأكياس الدم ومشتقاته والأمصال والتحقق من سير العمل دون عوائق داخل وحدات الكلى والاطمئنان على كفاءة الأجهزة.

- تذليل أي عقبات  لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى

وحرص  وكيل صحة مطروح على التواصل والتحدث مع المرضى لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة، وكذلك الوقوف على المشكلات والمتطلبات ومقترح الحلول وجرى مراجعة بعض السياسات مع الطاقم الطبي والإداري، بهدف تذليل أي عقبات مما ينعكس بالإيجاب على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وبما يلبى احتياجاتهم وتطلعاتهم. وكذلك تم الاطلاع على سجلات المرضى والوقوف على مدى الالتزام بالتسجيل السليم والمستمر للحالات المرضية وتطوراتها من خلال الفريق الطبي.

وأشاد وكيل صحة مطروح،  بالجهود المبذولة من خلال الأطقم الطبية على رأس العمل بتجهيز عيادة  القلب التي سيتم العمل فيها بداية من يوم الاثنين المقبل ، وكذلك وحدات الكلى وحثهم على تسخير كافة الجهود والإمكانيات الطبية لتقديم خدمات طبية مناسبة لكافة المرضى مشددا على توفير كل سبل الراحة لجميع المترددين على المستشفى.

وأشار إلى أن مديرية الصحة قدمت ولا زالت تقدم كافة سبل الدعم والمساعدة لجميع منافذ تقديم الخدمات الصحية وفقا للتوجيهات المستمرة للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح لخدمة جميع المرضى على الوجه اللائق.

جولة وكيل صحة مطروح
جولة وكيل صحة مطروح
جولة وكيل صحة مطروح
جولة وكيل صحة مطروح
جولة وكيل صحة مطروح
جولة وكيل صحة مطروح
جولة وكيل صحة مطروح
جولة وكيل صحة مطروح
جولة وكيل صحة مطروح
جولة وكيل صحة مطروح
جولة وكيل صحة مطروح
جولة وكيل صحة مطروح
جولة وكيل صحة مطروح
جولة وكيل صحة مطروح
الإستقبال والطوارئ التحدث مع المرضى الجهود المبذولة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى الرعاية الأساسية المستلزمات الطبية صحة مطروح مستشفي الضبعة المركزي

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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