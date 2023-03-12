بأياد مصرية.. «رئيس كهرباء القناة» يشهد إطلاق التيار بولاية رومبيك فى جنوب السودان

قام المهندس سامي عرفة أبو وردة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء بزيارة جمهورية جنوب السودان لمتابعة أعمال إعادة تأهيل محطات كهرباء وشبكات الجهد المتوسط والمنخفض لمدينتي رومبيك و يامبيو بدولة جنوب السودان الشقيقة وتوصيل التيار الكهربائي إلى أقصى نقطة فيهما.

جاء ذلك في إطار العلاقات القوية بين مصر وجنوب السودان، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء في جنوب السودان، وفي ضوء تعليمات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بتنفيذًا الاتفاقية التي أبرمها المهندس جابر دسوقى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وحكومة جنوب السودان لإعادة تأهيل محطات كهرباء مدينتي يامبيو ورومبيك بجنوب السودان.

وأوضحت شركة القناة في بيان لها أن رئيس الشركة استهل زيارته بمقابلة كل من والي مدينة رومبيك ووزير كهرباء ولاية رومبيك وMawet Manuer Khok مهندس تنسيق المشروع Simon R Sharleman المهندس المشرف على تأهيل المحطة Elijah Mabior مدير محطة وشبكات ولاية رومبيك Isac Makar.

ثم قام بزيارة محطة كهرباء ولاية رومبيك وتم تشغيل المحطة والتحميل على الشبكة كما تم تحميل وإنارة الولاية بالكامل وسط فرحة وسعادة أهالي الولاية من الأشقاء في جنوب السودان.

وقام كل من والي مدينة رومبيك ووزير الكهرباء بولاية رومبيك بتقديم الشكر والتقدير والعرفان للرئيس عبدالفتاح السيسي على ما تقوم به مصر في دعم جمهورية جنوب السودان كما قاما بتقديم الشكر والامتنان لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر علي ما قامت به شركة القناة لتوزيع الكهرباء من تشغيل محطة رومبيك وتوصيل الكهرباء للمدينة طبقا للمعايير العالمية وفي زمن قياسي.

وقدم المهندس سامي عرفة أبو وردة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء الشكر لهما على ما قدماه من دعم وتعاون تام مع فريق عمل شركة القناة.



كما قام بتقديم التحية لكل فريق العمل من شركة القناة لتوزيع الكهرباء فردا فردا على المجهود الرائع والعمل المميز التي قام بها خلال الفترة الماضية.