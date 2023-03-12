صفارات الإنذار تدوي في عدة مقاطعات أوكرانية

دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، في وقت متأخر من ليل السبت، في عدة مناطق أوكرانية.

وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار في الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من منطقة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية.

كما شهدت منطقتي دنيبروبتروفسك وخاركوف، تحذيرات من الغارات الجوية.

في وقت سابق من هذا الشهر، قال رئيس شركة "أوكرانيغو" المشغلة لشبكة الكهرباء الأوكرانية، إن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، بسبب الضربات الروسية قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، مع خسائر اقتصادية تقدر بالمليارات.

وهو ما أكده وزير الطاقة الأوكراني جيرمان غالوشينكو، الذي قال إن المنشآت الحرارية والكهرومائية، وكذلك البنية التحتية عالية الجهد تضررت في ست مناطق أوكرانية.

نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر2022 (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).

كان رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال قد قال في نوفمبر الماضي، إن نحو 50% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت.

وفي ذات الصدد، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في ديسمبر الماضي، إنه من المستحيل استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد لكامل طاقتها بنسبة 100%، مشيرا إلى أن هذا هو سبب أن انقطاع التيار الكهربائي المجدول لا يزال ساري المفعول في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.

