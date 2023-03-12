الأحد 12 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بابا الفاتيكان: مستعد لزيارة كييف بشرط القيام برحلة مماثلة إلى موسكو

البابا فرنسيس بابا
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

أعرب البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، عن استعداده لزيارة كييف ولكن بشرط أن يقوم برحلة مماثلة إلى موسكو.

وقال بابا الفاتيكان في تصريحات لصحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية: "أنا مستعد للقيام بزيارة. أريد أن أذهب إلى كييف. لكن بشرط الذهاب إلى موسكو. أذهب إلى المدينتين أو لا أذهب إلى أي منهما".

وعندما قال الصحفيون له بأن الزيارة إلى موسكو قد تكون "مستحيلة"، عبّر البابا فرنسيس عن أمله في أن يجري الترتيب لها.

وفي يناير، أعرب السفير الأوكراني لدى الكرسي الرسولي أندري يوراش عن أمله في أن يتمكن بابا الفاتيكان من زيارة أوكرانيا في المستقبل القريب.

وأكد البابا أن الكرسي الرسولي يبذل جهودا دبلوماسية "لمعرفة إذا ما كان من الممكن إنجاز شيء ما"، لكنه نفى أن يكون لدى الفاتيكان "خطة سلام" جاهزة. وقال هناك فقط "رغبة في خدمة السلام".

كما وصف البابا فرنسيس علاقته بالسفير الروسي لدى الكرسي الرسولي ألكسندر أفدييف بأنها "ممتازة"، وأنه "جاد ومهني للغاية".
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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