الأحد 12 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.. انطلاق معرض مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

ينطلق اليوم معرض مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك في الفترة من 12 حتى 14 مارس الجاري، وذلك بمركز القبة السماوية في مكتبة الإسكندرية.

ويقام المعرض إيماناً بالدور الذي تقوم به مكتبة الإسكندرية في إثراء ونشر ثقافة البحث العلمي كمصدر أساسي لنشر المعرفة والارتقاء بثقافة المجتمع، حيث تنظم المكتبة من خلال مركز القبة السماوية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة لرعاية الشباب المبتكرين والموهوبين في المرحلة ما قبل الجامعية للعام الثامن عشر على التوالي، والذي يؤهل للمعرض الدولي للعلوم والهندسة والذي يضم الطلاب الباحثين من سن 12 إلى 20 سنة لعرض أبحاثهم ومناقشة أفكارهم.

يتنافس في مسابقة المعرض لهذا العام ما يقرب من 170 طالبا وطالبة من مختلف محافظات مصر، من خلال تقديم 111 مشروعًا مقدمًا من الطلبة في المرحلة العمرية من 14 إلى 18 عام، وتقوم اللجنة المنظمة بالإعلان عن المشاريع الفائزة في التصفيات النهائية للمسابقة والتي تمثل مصر في المعرض الدولي للعلوم والهندسـة (ISEF) والذي يُقام هذا العام في الفترة من 12 إلى 17 مايـو 2023، في ولاية تكساس، بالولايات المتحدة الأمريكية.

الجدير بالذكر أن المعرض الدولي للعلوم والهندسة Regeneron ISEF 2021 يُعَدُّ بمثابة المسابقة الدولية الأكبر في مجال العلوم للمرحلة قبل الجامعية، والتي تمنح ما يزيد عن 1700 طالب على مستوى العالم الفرصة للتجمع، ومشاركة الأفكار، وعرض المشروعات العلمية المتطورة، بالإضافة إلى التنافس على المنح الدراسية والتعليمية، والرحلات العلمية؛ ومقابلة علماء من كل أنحاء العالم ومنهم حائزين على جائزة نوبل في شتى مجالات العلوم.

 

ــ حضرة الغائب في بيت السناري

في سياق متصل، تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، ندوة مفتوحة للجمهور لمناقشة المجموعة القصصية: "حضرة الغائب" للكاتبة مقبولة نور الدين، وذلك في السادسة مساء اليوم أيضا، بمقر بيت السنارى الأثري بحي السيدة زينب، بالقاهرة.

يُحاضر في الندوة د. رمضان الحضري؛ أستاذ البلاغة والنقد، ود. حازم الصبيحي اليمني؛ أستاذ الأدب والنقد، ويدير المناقشة الشاعر محمد عبد الهادي رئيس نادي أدب السلام.

تأتي هذه الندوة في إطار الاحتفال بعيد الأم، والاهتمام بنشر الوعي والثقافة، والمساعدة على تعزيز المشاركة، في ظل التأكيد الدائم على بناء الإنسان المصري، وتزويده بكافة متطلبات العصر، وتنمية مهاراته في كافة المجالات.

بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة انطلاق معرض مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة بيت السناري الأثري بالسيدة زينب المجموعة القصصية حضرة الغائب

مواد متعلقة

احتفالا بتأسيسها.. مكتبة مصر العامة تحتضن «يوم الكاريكاتير المصري»

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

حظك اليوم الأحد 12 مارس 2023 لمواليد الأبراج الترابية

أطول يوم عدد ساعات صيام فى رمضان 2023

«الإنسان والكون».. معرض استعادى للفنانة السكندرية الراحلة فاطمة العرارجى

ياسمين صبرى بإطلالة متميزة

الدفاع الألمانية تطالب بـ10 مليارات يورو إضافية على ميزانية الجيش

أول فرمان من الخطيب بعد سقوط الأهلى بخماسية أمام صن داونز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فى يوم الشهيد.. مصر تحتفل بانتصارها.. وتعلن الحقائق

د. منى حلمى

8 مارس.. والبيعة الفاسدة

علي سعدة

تاريخ يباع من أجل حفنة دولارات

كريم فرغلى

شادي وليلى.. وفيروز

د.أحمد الخميسى

مجمع اللغة العربية.. معجم جديد

ماجد حبته

الرياض وطهران.. وبكين بينهما

سارة الشلقاني

حديث الرئيس و«مفاجأة» إسرائيل

كريم فرغلى

شادى وليلى.. وفيروز

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

أكثر من 200 ألف متظاهر فى إسرائيل للأسبوع العاشر (صور)

الشرطة الإسرائيلية: إغلاق طرق رئيسية فى تل أبيب وحيفا بسبب المظاهرات

رئيس وزراء فلسطين يُحذّر من تداعيات جرائم الاحتلال المتواصلة