بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.. انطلاق معرض مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة

ينطلق اليوم معرض مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك في الفترة من 12 حتى 14 مارس الجاري، وذلك بمركز القبة السماوية في مكتبة الإسكندرية.

ويقام المعرض إيماناً بالدور الذي تقوم به مكتبة الإسكندرية في إثراء ونشر ثقافة البحث العلمي كمصدر أساسي لنشر المعرفة والارتقاء بثقافة المجتمع، حيث تنظم المكتبة من خلال مركز القبة السماوية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة لرعاية الشباب المبتكرين والموهوبين في المرحلة ما قبل الجامعية للعام الثامن عشر على التوالي، والذي يؤهل للمعرض الدولي للعلوم والهندسة والذي يضم الطلاب الباحثين من سن 12 إلى 20 سنة لعرض أبحاثهم ومناقشة أفكارهم.

يتنافس في مسابقة المعرض لهذا العام ما يقرب من 170 طالبا وطالبة من مختلف محافظات مصر، من خلال تقديم 111 مشروعًا مقدمًا من الطلبة في المرحلة العمرية من 14 إلى 18 عام، وتقوم اللجنة المنظمة بالإعلان عن المشاريع الفائزة في التصفيات النهائية للمسابقة والتي تمثل مصر في المعرض الدولي للعلوم والهندسـة (ISEF) والذي يُقام هذا العام في الفترة من 12 إلى 17 مايـو 2023، في ولاية تكساس، بالولايات المتحدة الأمريكية.

الجدير بالذكر أن المعرض الدولي للعلوم والهندسة Regeneron ISEF 2021 يُعَدُّ بمثابة المسابقة الدولية الأكبر في مجال العلوم للمرحلة قبل الجامعية، والتي تمنح ما يزيد عن 1700 طالب على مستوى العالم الفرصة للتجمع، ومشاركة الأفكار، وعرض المشروعات العلمية المتطورة، بالإضافة إلى التنافس على المنح الدراسية والتعليمية، والرحلات العلمية؛ ومقابلة علماء من كل أنحاء العالم ومنهم حائزين على جائزة نوبل في شتى مجالات العلوم.

ــ حضرة الغائب في بيت السناري

في سياق متصل، تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، ندوة مفتوحة للجمهور لمناقشة المجموعة القصصية: "حضرة الغائب" للكاتبة مقبولة نور الدين، وذلك في السادسة مساء اليوم أيضا، بمقر بيت السنارى الأثري بحي السيدة زينب، بالقاهرة.

يُحاضر في الندوة د. رمضان الحضري؛ أستاذ البلاغة والنقد، ود. حازم الصبيحي اليمني؛ أستاذ الأدب والنقد، ويدير المناقشة الشاعر محمد عبد الهادي رئيس نادي أدب السلام.

تأتي هذه الندوة في إطار الاحتفال بعيد الأم، والاهتمام بنشر الوعي والثقافة، والمساعدة على تعزيز المشاركة، في ظل التأكيد الدائم على بناء الإنسان المصري، وتزويده بكافة متطلبات العصر، وتنمية مهاراته في كافة المجالات.