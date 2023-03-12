«اللجنة العليا» تكشف أسباب ارتفاع أسعار الحج والعمرة خلال العام الجارى

كشف ناصر ترك، عضو الجنة العليا للحج والعمرة، أسباب ارتفاع أسعار الحج هذا العام، قائلًا: "ارتفاع أسعار الخدمات المختلفة بالسعودية أحد أسباب ارتفاع أسعار الحج هذا العام، حيث اختلفت أسعار العام الماضي عن الحالي بسبب اختلاف سعر العملة".

وأضاف "ترك"، خلال مداخلة ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة "سي بي سي"، أن أسعار العملة تغيرت عن العام الماضية، وزادت بما يعادل 100%، لافتًا إلى أن من 60 إلى 70% من الخدمات المقدمة للحجاج بالريال السعودي، وهذا أحد أسباب زيادة التكلفة.

وأوضح أن هذه العوامل تعتبر أحد أسباب الأسعار، لافتًا إلى أن هناك ارتفاع في الأسعار بالسعودية عن العام الماضي، معقبًا: "العام الماضي كانت الأعداد محددة، في حين أنه في هذا العام فتحت الأعداد وعاد الحج بأرقام كبيرة، حيث هناك لجنة هي التي تضع أسعار تكاليف الحج"، مشيرًا إلى أن بوابة العُمرة تنظم إصدار التأشيرات للمعتمرين.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار، فتح باب تسجيل المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج من خلال شركات السياحة، وذلك اعتبارًا من يوم 12 مارس الجاري وحتى 19 إبريل المقبل، وفقًا للشروط والضوابط المُنظمة للحج السياحي لعام 1444هـ - 2023م، والموضوعة من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج.

ومن المقرر إجراء القرعة العلنية لاختيار الحجاج يوم 30 أبريل المقبل لتبدأ بعدها إجراءات تسجيل التضامنيات بين الشركات ومعاينة سكن الحجاج وتوثيق العقود.