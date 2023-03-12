الأحد 12 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الفلبين تعلن انتشال رفات ضحايا طائرة تحطمت شمالى البلاد

حادث طائرة الفلبين
حادث طائرة الفلبين

تمكن فريق البحث والإنقاذ فى الفلبين من انتشال رفات ستة ضحايا كانوا على متن طائرة من طراز "سيسنا 206" تحطمت فى جزء مغطى بالغابات الكثيفة بمقاطعة /إيزابيلا/ شمالى الفلبين فى وقت سابق وأعلن اختفاؤها.

 

وقال فريق إدارة الأحداث بمقاطعة /إيزابيلا/ - حسبما نقلت شبكة (إيه بي إس - سي بي إن.) الفلبينية - إن فريق البحث وصل إلى موقع الحادث في وقت سابق اليوم، بعد اجتياز تضاريس صعبة وسط ظروف جوية غير مواتية، موضحا أن الأمطار والمنحدرات الزلقة أعاقت حركة الأفراد.


وأضاف الفريق أنه سيتم نقل رفات الطيار وخمسة ركاب إلى أسفل الجبل في أقرب وقت ممكن.


وكانت سلطة الطيران المدني الفلبينية قد أوضحت - في وقت سابق - أن الطائرة قد أقلعت من مطار "كاوايان" لمسار كان سيعبر سلسلة جبال "سييرا مادرى" إلا أنها لم تستجيب بعد نصف ساعة من هبوطها المفترض، كما أشارت السلطات المحلية أول أمس إلى أنه تم العثور على الطائرة دون ناجيين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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