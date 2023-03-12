خبير أمن معلومات يحذر من طرق جديدة للنصب الإلكترونى

حذر المهندس أحمد السخاوي، خبير أمن المعلومات، من طرق جديدة بالنصب الإلكتروني، قائلاً:"إنه مع حلول كل مناسبة نجد بعض الناس تبتكر طرق للنصب".

وأضاف السخاوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن بعض الأشخاص يستغلون المناسبات في إرسال رسائل المعايدة، لافتاً إلى أنه في بعض الأحيان يرفقون مع هذه الرسائل لينكات أو روابط تدخل على مواقع نصب، أو تجعل الجهاز عرضة لسرقة معلوماته، معقبا:"ممكن المحتال يحاول يسرق الفيزا، أو يسرق الباسورد الخاص بأي حسابات".

وأوضح أن الخطير في هذه المسألة هو أن أغلبية الناس يقومون بعمل إعادة إرسال لمثل هذه الرسائل الخاصة بالتهنئة، دون التحقق من أمان الرسالة التي سيتم إعادة ارسالها مرة أخرى.

وأشار إلى أن هناك تطبيقات تعمل على التحويل من حسابات بنكية، أو مواقع للدفع، وهي مواقع وتطبيقات للنصب، محذراً أي شخص يستخدم تلك التطبيقات او المواقع، خلال عملية الشراء أونلاين، معقبًا:" يجب ألا يتم بالدفع من خلال تلك المواقع أو التطبيقات ولكن عند استلام المنتج".

كما أكد أن تلك المواقع تنشط خلال المواسم؛ حيث تظهر تلك المواقع خلال الأعياد والمناسبات وتعمل على استقطاب الضحايا.