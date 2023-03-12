الأحد 12 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبير أمن معلومات يحذر من طرق جديدة للنصب الإلكترونى

النصب الإلكترونى
النصب الإلكترونى

حذر المهندس أحمد السخاوي، خبير أمن المعلومات،  من طرق جديدة بالنصب الإلكتروني، قائلاً:"إنه مع حلول كل مناسبة نجد بعض الناس تبتكر طرق للنصب".

 

وأضاف السخاوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن بعض الأشخاص يستغلون المناسبات في إرسال رسائل المعايدة، لافتاً إلى أنه في بعض الأحيان يرفقون مع هذه الرسائل لينكات أو روابط تدخل على مواقع نصب، أو تجعل الجهاز عرضة لسرقة معلوماته، معقبا:"ممكن المحتال يحاول يسرق الفيزا، أو يسرق الباسورد الخاص بأي حسابات".

 

وأوضح أن الخطير في هذه المسألة هو أن أغلبية الناس يقومون بعمل إعادة إرسال لمثل هذه الرسائل الخاصة بالتهنئة، دون التحقق من أمان الرسالة التي سيتم إعادة ارسالها مرة أخرى.

 

وأشار إلى أن هناك تطبيقات تعمل على التحويل من حسابات بنكية، أو مواقع للدفع، وهي مواقع وتطبيقات للنصب، محذراً  أي شخص يستخدم تلك التطبيقات او المواقع، خلال عملية الشراء أونلاين، معقبًا:" يجب ألا يتم بالدفع من خلال تلك المواقع أو التطبيقات ولكن عند استلام المنتج".

 

كما أكد أن تلك المواقع تنشط خلال المواسم؛ حيث تظهر تلك المواقع خلال الأعياد والمناسبات وتعمل على استقطاب الضحايا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

حظك اليوم الأحد 12 مارس 2023 لمواليد الأبراج النارية

بابا الفاتيكان: مستعد لزيارة كييف بشرط القيام برحلة مماثلة إلى موسكو

مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الأحد 12-3-2023

خبير أمن معلومات يحذر من طرق جديدة للنصب الإلكترونى

بالرابط.. خطوات تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومى وموانع الحصول عليه

وزير مالية زيمبابوى: نتطلع للتعاون مع مصر فى مجال الأدوية والرعاية الطبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فى يوم الشهيد.. مصر تحتفل بانتصارها.. وتعلن الحقائق

د. منى حلمى

8 مارس.. والبيعة الفاسدة

علي سعدة

تاريخ يباع من أجل حفنة دولارات

كريم فرغلى

شادي وليلى.. وفيروز

د.أحمد الخميسى

مجمع اللغة العربية.. معجم جديد

ماجد حبته

الرياض وطهران.. وبكين بينهما

سارة الشلقاني

حديث الرئيس و«مفاجأة» إسرائيل

كريم فرغلى

شادى وليلى.. وفيروز

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

أكثر من 200 ألف متظاهر فى إسرائيل للأسبوع العاشر (صور)

الشرطة الإسرائيلية: إغلاق طرق رئيسية فى تل أبيب وحيفا بسبب المظاهرات

رئيس وزراء فلسطين يُحذّر من تداعيات جرائم الاحتلال المتواصلة