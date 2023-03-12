الأحد 12 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إس بى إس: أستراليا على أعتاب موجة جديدة من عدوى فيروس كورونا

أستراليا
أستراليا

ذكرت شبكة (إس بي إس) الإخبارية الأسترالية أنه فيروس كورونا لن يختفى فى أى وقت قريب من البلاد عقب ثلاث سنوات من ظهوره.


وأوضحت الشبكة أن أعداد الحالات المتزايدة في ولايتي نيو ساوث ويلز، وفيكتوريا تشير إلى أن أستراليا قد تكون على أعتاب موجة جديدة من العدوى، حيث سجلت فيكتوريا 3319 حالة بين 3 و9 مارس الجاري، بزيادة قدرها 10.5% عن الأسبوع السابق، وسجلت ولاية نيو ساوث ويلز 7871 خلال نفس الفترة مقارنة بـ7163 في الأسبوع السابق.


وأعرب طبيب الأمراض المعدية وعالم الأحياء الدقيقة السريرية الأستاذ المساعد بول جريفين عن اعتقاده أن أعداد الحالات الحقيقية من المرجح أن تكون أعلى من الأرقام المسجلة، مرجعا ذلك إلى انخفاض في اختبار كل من الأشخاص ومياه الصرف الصحى.


وعلى الرغم من عدم الإعلان عن انتهاء الوباء، إلا أن أستراليا خففت من قيودها، وأصبح ارتداء قناع وقواعد العزل دربا من الماضي، إلا أن الدكتور جريفين قال "إنه من الضروري للأستراليين أن يفهموا أن جائحة كورونا لن تختفي، وأن يحافظوا على نهج متسق ومعقول".

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