الأحد 12 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قيس سعيد: الشعب التونسى يخوض معركة تاريخية ضد الفساد وسيخرج منتصرا

قيس سعيد
قيس سعيد

أكد الرئيس التونسى قيس سعيد أن الشعب التونسى يخوض معركة تاريخية ضد الفساد والمفسدين وسيخرج منتصرا من هذه المعارك حتى يسترد حقوقه كاملة، لأنه لن يرضى بغير الإنتصار بديلا.

وذكرت الرئاسة التونسية - في بيان لها، السبت - أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس قيس سعيد، مع رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان.


وأكد الرئيس التونسي مجددا على ضرورة العمل على التصدى لكل جهة تهدر المال العام بعد أن واصلت في إهداره لسنوات بل ولمدة عقود.


كما تناول الإجتماع الوضع العام في البلاد وسير العمل في عدد من المرافق العمومية.

 

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وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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