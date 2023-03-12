الإعلام الأمنى العراقى: اعتقال إرهابى وضبط مخازن عتاد فى ديالى

أعلنت خلية الإعلام الأمنى بالعراق، اعتقال إرهابى وضبط مخازن عتاد فى ديالى، وذكرت الخلية - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أنه “بحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبهدف تعزيز الأمن والاستقرار وفرض هيبة القانون وحماية المواطنين”.

وواصلت القطاعات الأمنية ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى عملياتها، حيث تمكنت من إلقاء القبض إرهابى وضبط 5 مسدسات و55 بندقية مختلفة و4 بنادق صيد وهاون 60 ملم و مخازن عتاد تحوى مسدسات صوتية ورمانة دخانية، كما تم تدمير وكر للإرهابيين.

وشدد على أن سلطة القانون وهيبة الدولة فوق الجميع، وأن القطاعات الأمنية ووفق الخطط المرسومة متواصلة في عملياتها للقبض على العناصر الإرهابية المنهزمة.