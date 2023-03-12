الدفاع الألمانية تطالب بـ10 مليارات يورو إضافية على ميزانية الجيش

قال جمال قارصلي، نائب ألماني سابق، إنه تم وضع مائة مليار يورو لتطوير الجيش الألماني وتكملة نواقصة في السنوات الماضية لأنه لم يكن يعتمد على الحرب والتسليح، ولم تعتقد ألمانيا خوضها للحروب.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "هذا المساء"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن وزير الدفاع الألماني طالب بـ 10 مليارات إضافية على ميزانية الجيش السنوية لزيادة التسليح وذلك لأن هناك خطرًا قائم على الأبواب.

أوكرانيا لاعلاقة لها بزيادة ميزانية الجيش الجديدة

وتابع، أن أوكرانيا ليست لها علاقة بهذه الزيادات، وربما كان لها علاقة بالمائة مليار يورو الأولى، مشيرًا إلى أن الجيش الألماني مكون من 180 ألف عسكري من موظفين متطوعين، لأنه لم يكن هناك إلزامًا بدخول الجيش، وألمانيا ترفع ميزانيتها لتصل إلى 2%

وأوضح أن ألمانيا كانت تعمل على أنها دولة مسالمة والآن وجهة نظر جميع الدول تغيرت وتعمل على رفع ميزانية التسليح، ولذلك أغلب المجتمع الألماني يدعم الدولة في رفع ميزانية الجيش وتطويره.