الأحد 12 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محلل سياسى: تقرير مجلة «نيوز ويك» عن البنية التحتية بمصر يدعوا للفخر

توفيق حميد الكاتب
توفيق حميد الكاتب والمحلل السياسي

قال توفيق حميد، الكاتب والمحلل السياسي، إن تقرير مجلة "نيوز ويك"، الأمريكية حول البنية التحتية المصرية محترم ويدعوا للفخر.

 

مصر استطاعت تجاوز المعوقات ببنية تحيتة قوية

وأضاف “حميد”، خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "هذا المساء"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن التقرير أشار إلى أن مصر رغم المعوقات التي حدثت من ثورات تلاها إرهاب، وكورونا، والحرب الروسية الأوكرانية عملت على بنية تحتية تؤهل الدولة لانطلاقة قادمة فهذا شيء عظيم.

وتابع خلال حديثه، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدأ يقود الدولة وكانت في وضع صعب جدًا والجميع يعلم ذلك واقترضنا وانفقنا على البنية التحتية لأنه لن يأتي مستثمر للدولة بدونها، ولكن عندما جاء  وقت جني الثمار جاءت كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ولكن نتائج البنية التحتية موجودة وبدأت تظهر مؤخرًا.

 

قوة الدولة في بناء المشروعات مقارنة بغيرها

وأشار إلى أن المشاريع التي تم بنائه في مصركانت تستغرق سنوات مثل العاصمة الإدارية ومحور قناة السويس، ولكن تم إنجازها في عام واحد، وهذا يؤكد قوة الدولة في بناء المشروعات مقارنة بأي دولة أخرى وهذا يعطي أملًا كبيرًا أن المرحلة القادمة ستكون الاستثمارات أسرع وأكبر.

محلل السياسي البنية التحتية يدعوا للفخر تجاوز المعوقات الرئيس عبدالفتاح السيسي محور قناة السويس العاصمة الإدارية

مواد متعلقة

تطوير البنية التحتية لا يتوقف.. مجمعات خدمية ومشاريع تنموية جديدة بالغربية

«طلاب إعلام الازهر» يرصدون حجم تطور البنية التحتية خلال مشروع تخرجهم (فيديو)

منسق «حياة كريمة»: تطوير البنية التحتية والأبنية التعليمية أبرز اهتمامات المبادرة الرئاسية

أكثر من 4 تريليونات جنيه استثمارات عامة لتطوير البنية التحتية خلال 6 سنوات

مدير «شباب شمال سيناء» يؤكد اهتمام الدولة بتطوير البنية التحتية لمراكز الشباب

«دفاع الشيوخ»: المشروعات التنموية بالقرى أحدثت طفرة في البنية التحتية

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

أسعار الدواجن اليوم فى مصر الأحد 12-3-2023

رئيس فريق الكرة بصن داونز عن التفويت للهلال: نسعى للحفاظ على سمعتنا داخل القارة

محلل سياسى: تزويد أمريكا لتايوان بالأسلحة سيدمرعلاقاتها مع الصين

محلل سياسى: تقرير مجلة «نيوز ويك» عن البنية التحتية بمصر يدعوا للفخر

تردد قناة الحياة الحمراء.. وأبرز مسلسلات رمضان

صفارات الإنذار تدوي في عدة مقاطعات أوكرانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فى يوم الشهيد.. مصر تحتفل بانتصارها.. وتعلن الحقائق

د. منى حلمى

8 مارس.. والبيعة الفاسدة

علي سعدة

تاريخ يباع من أجل حفنة دولارات

كريم فرغلى

شادي وليلى.. وفيروز

د.أحمد الخميسى

مجمع اللغة العربية.. معجم جديد

ماجد حبته

الرياض وطهران.. وبكين بينهما

سارة الشلقاني

حديث الرئيس و«مفاجأة» إسرائيل

كريم فرغلى

شادى وليلى.. وفيروز

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

أكثر من 200 ألف متظاهر فى إسرائيل للأسبوع العاشر (صور)

الشرطة الإسرائيلية: إغلاق طرق رئيسية فى تل أبيب وحيفا بسبب المظاهرات

رئيس وزراء فلسطين يُحذّر من تداعيات جرائم الاحتلال المتواصلة