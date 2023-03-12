الأحد 12 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

طارق الأدور: هزيمة النادى الأهلى من صن داونز «ثقيلة»

الأهلى وصن داونز
الأهلى وصن داونز

علق الناقد الرياضي طارق الأدور، على هزيمة النادي الأهلي الثقيلة بخماسية مقابل هدفين من صن داونز في دور المجموعات بدور أبطال أفريقيا.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمُذاع عبر فضائية "CBC"، مساء اليوم السبت، إن الأندية المصرية في حالة تراجع والزمالك في وضع أفضل من الأهلي الآن. 

وأضاف أن هزيمة النادي الأهلي من صن داونز "ثقيلة"، موضحاً أن الكرة الأفريقية تطورت بشكل كبير.

وأشار إلى أن مسؤولية الخسارة تقع على الإدارة لكنها المسؤولية الأقل يليها الجهاز الفني والجانب الأكبر يتحمله اللاعبون.

وتابع: "كل واحد يتحمل مسؤولياته وتقع على الإدارة بنسبة ضعيفة في المهاجم فقط".

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