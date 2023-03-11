الأحد 12 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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متحدث الرى: إنشاء النهر الصناعى الجديد لنقل مياه المصارف الزراعية

النهر الصناعى
النهر الصناعى

كشف الدكتور محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، عن تفاصيل النهر الصناعي الجديد في الصحراء الغربية.

 وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم السبت، إن النهر الصناعي الجديد بطول 114 كيلو مترا لزراعة نحو 2.2 مليون فدان في الدلتا الجديدة.

وأضاف أن النهر الصناعي يمثل المسار الناقل لمياه الصرف الصحي الزراعي إلى محطة الحمام لمعالجة المياه.

وتابع:"لدينا مجموعة من المصارف الزراعية في غرب الدلتا ويجري إنشاء المسار بطول 114 كيلو مترا لخدمة مشروعات الدلتا الجديدة".

وأردف: «النهر الصناعي يجمع مسارات الصرف الزراعي الموجودة في غرب الدلتا وينقلها إلى محطة المعالجة في الحمام، والطاقة الاستيعابية لمحطة الحمام تقدر بحوالي 5.6 مليون متر مكعب في اليوم، ومع الانتهاء من إنشائها ستكون أكبر محطة معالجة على مستوى العالم كافة، وهي أحد المجهودات الكبرى التي تقوم بها الدولة لمعالجة المياه».

وأوضح أن مصر من أكثر دول العالم معاناةً من الشح المائي ومحدوديه في مواردها المائية، وذلك جاء التوجه لأعادة استخدام المياه لأكثر من مرة، حيث سيتم الانتهاء من إنشاء محطة المياه في أقل من عام .

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