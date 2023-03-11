محمود الجارحى: «كتف فى كتف» أكبر مبادرة من نوعها فى العالم

كشف محمود الجارحي، عضو مجلس أمناء مؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن جهود التحالف في دعم الأسر الأولى بالرعاية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم السبت، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أعلن عن انطلاق مبادرة "كتف في كتف" في 16 محافظة.

وأضاف أن التحالف غطي 16 محافظة أمس في إطلاق مبدئي لمبادرة "كتف في كتف"، موضحًا أن مبادرة "كتف في كتف" تستهدف توزيع 4 ملايين كرتونة غذائية على الفئات الأولى بالرعاية.

وأشار إلى أن هذه المبادرة أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في العالم أجمع، موضحًا أن الأمس كان يومًا مليئًا بالزخم في محافظات مصر، وتمكن أكثر من مؤسسة كبرى منتمية إلى التحالف من تنظيم عدد كبير من الفعاليات.

وأكد أن الإعداد لتوزيع 4 ملايين كرتونة بدأ من أسابيع للتجهيز لهذا الكم الكبير من صناديق المواد الغذائية، حيث تعمل كل المؤسسات على مدار الساعة، ويحاول الجميع من خلال تنسيق الجهود الوصول للمستفيدين والخروج بأفضل نتيجة.