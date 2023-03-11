الأحد 12 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محمود الجارحى: «كتف فى كتف» أكبر مبادرة من نوعها فى العالم

كتف في كتف
كتف في كتف

كشف محمود الجارحي، عضو مجلس أمناء مؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن جهود التحالف في دعم الأسر الأولى بالرعاية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم السبت، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أعلن عن انطلاق مبادرة "كتف في كتف" في 16 محافظة.

وأضاف أن التحالف غطي 16 محافظة أمس في إطلاق مبدئي لمبادرة "كتف في كتف"، موضحًا أن مبادرة "كتف في كتف" تستهدف توزيع 4 ملايين كرتونة غذائية على الفئات الأولى بالرعاية.

وأشار إلى أن هذه المبادرة أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في العالم أجمع، موضحًا أن الأمس كان يومًا مليئًا بالزخم في محافظات مصر، وتمكن أكثر من مؤسسة كبرى منتمية إلى التحالف من تنظيم عدد كبير من الفعاليات.

وأكد أن الإعداد لتوزيع 4 ملايين كرتونة بدأ من أسابيع للتجهيز لهذا الكم الكبير من صناديق المواد الغذائية، حيث تعمل كل المؤسسات على مدار الساعة، ويحاول الجميع من خلال تنسيق الجهود الوصول للمستفيدين والخروج بأفضل نتيجة.

مواد متعلقة

الأرصاد تحذر المواطنين من تخفيف الملابس: «عدم استقرار من مساء الإثنين»

الأوقاف: فتح 6 آلاف مسجد على مستوى الجمهورية للاعتكاف خلال رمضان

التحالف الوطنى: نستهدف تجميع 4 ملايين كرتونة بمبادرة «كتف فى كتف»

خالد سرحان: مسلسل «سره الباتع» رسالة وطنية بالدرجة الأولى

محمد اليمانى: نستهدف من «كابيتانو مصر» إعداد منتخب قوى عام 2034

مدير «كابيتانو مصر»: نجحنا فى اختيار لاعبين مميزين بتنسيق مع الشركة المتحدة

زراعة النواب: نحتل المركز الـ6 عالميًا والأول إفريقيًا بإنتاج الأسماك

صلاح عبدالله: مسلسل «حضرة العمدة» أحداثه افتراضية ومكتوب بذكاء وحنكة

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

المترو يعلن مواعيد تشغيل القطارات خلال شهر رمضان وعيد الفطر

مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالقليوبية

رسالة تكشف لغز انتحار أجنبى وقتل طفليه داخل فندق بالإسكندرية

عاكس فتاة وضربها وأنهى حياة شقيقها فى الزاوية الحمراء (فيديو)

«البحث عن فضيحة».. حيلة فتاة الصف وحبيبها للزواج بعد إنجابها منه فى الحرام

محمود الجارحى: «كتف فى كتف» أكبر مبادرة من نوعها فى العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فى يوم الشهيد.. مصر تحتفل بانتصارها.. وتعلن الحقائق

د. منى حلمى

8 مارس.. والبيعة الفاسدة

علي سعدة

تاريخ يباع من أجل حفنة دولارات

كريم فرغلى

شادي وليلى.. وفيروز

د.أحمد الخميسى

مجمع اللغة العربية.. معجم جديد

ماجد حبته

الرياض وطهران.. وبكين بينهما

سارة الشلقاني

حديث الرئيس و«مفاجأة» إسرائيل

كريم فرغلى

شادى وليلى.. وفيروز

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

أكثر من 200 ألف متظاهر فى إسرائيل للأسبوع العاشر (صور)

الشرطة الإسرائيلية: إغلاق طرق رئيسية فى تل أبيب وحيفا بسبب المظاهرات

رئيس وزراء فلسطين يُحذّر من تداعيات جرائم الاحتلال المتواصلة