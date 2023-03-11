وسيم السيسى: أدلة مادية تثبت وجود حضارات من عالم آخر

أكد الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات، أن تحتمس الثالث سجل بردية، مفادها أنه في العام 22 من حكمه، أخبرته الكهنة بأن سماء البلاد امتلأت بأجسام فضية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم السبت، عن بردية "تحتمس الثالث: "إنه أمر بتسجيل ظاهرة الأجسام الفضية للأجيال القادمة".

وأوضح وسيم السيسي عالم المصريات، معنى ما دونه تحتمس الثالث أنه توجد حضارات من عوالم أخرى، لكن لم يكن هناك تواصل مع الحضارة المصرية.

وأضاف عالم المصريات، أصدق بوجود حضارات من عالم آخر لوجود أدلة مادية يصعب دحضها.