الأحد 12 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مساعد وزير التموين يكشف أسباب انسحاب مصر من اتفاقية الحبوب (فيديو)

الحبوب
الحبوب

قال إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إن احتياطيات السلع الغذائية آمنة في مصر التي تحتل مرتبة جيدة في مؤشر الأمن الغذائي، معقبًا: "لدينا مخزون 4 شهور من القمح، كما أننا مقبلون على موسم الحصاد، ونتوقع زيادة حجم توريد القمح من المزارعين".

وأضاف عشماوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، أنه من المتوقع زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية من القمح خاصة بعد إضافة الأراضي الزراعية الجديدة لزراعة القمح.

وأوضح، أن هناك 255 منفذ أهلا رمضان على مستوى الجمهورية ويستمر عملها خلال شهر رمضان، لافتاً إلى أن مخزون الزيت يصل لـ 5 شهور، معقباً: "سيكون هناك أخبار جيدة في المستقبل لزيادة الطاقة الإنتاجية من الزيوت في مصر، كما يتم العمل على توطين صناعة الزيوت في مصر".

كما كشف إبراهيم عشماوي تفاصيل خروج مصر من اتفاقية الحبوب، لافتاً إلى أن مصر كانت موقعة على اتفاقية دولية للحبوب مكونة من 34 مادة بمشاركة 35 دولة.

وأوضح أن الهدف من هذه الاتفاقية تجميع مصدري وموردي الحبوب على مستوى العالم ومشاركة الإحصائيات. 

وأشار إلى أنه من حق أي دولة أن تعلق أو تنهي عضويتها من الاتفاقية، لافتاً إلى أن هناك أكثر من دولة خرجت من هذه الاتفاقية حيث لا توجد قيمة مضافة لها، معقباً: "هذه الاتفاقية لم تضف الجديد لمصر في التوقيت الحالي، ومصر قررت عدم الاستمرار في اتفاقية الحبوب، ومن ثم تم إيقاف تواجدنا في هذه الاتفاقية".

وتابع: "رأينا أن تواجدنا في هذه الاتفاقية لن يضيف الكثير، حيث أصبح دور اتفاقية الحبوب استشاريًا فقط ولم يعد هناك جدوى للبقاء فيها".

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وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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