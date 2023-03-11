الأحد 12 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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سياسي

مستقبل وطن ينظم ندوة موسعة بعنوان «مستقبل الصناعة فى ظل الجمهورية الجديدة»

أشرف رشاد
أشرف رشاد

 استضافت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، ندوة موسعة بعنوان "مستقبل الصناعة في ظل الجمهورية الجديدة" بحضور المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة.

جاء ذلك بحضور المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس الحزب، أمين التنظيم المركزي، اللواء يحيى العيسوي الأمين العام المساعد وكيل لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، سمير صبري أمين الصناعة بالحزب، النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ.

كما حضر النائب محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات.

كما حضر محمد عبدالكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أحمد إسماعيل رئيس مجلس إدارة البنك العربي، وعدد من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ و قيادات الحزب وأمناء الصناعة بالمحافظات.

وافتتح اللقاء النائب محمد حلاوة الذي أشار إلى أهمية الاجتماع مع الوزير للتحاور والاستماع للعديد من التساؤلات وكيفية مواجهة التحديات.

وقال الوزير إن مصر مرت بأزمات صناعية كثيرة مرورًا بسلاسل الإمداد، والحرب الروسية الأوكرانية أثرت على العالم أجمع وبالطبع منها مصر كونها جزءًا من العالم.

وأشار الوزير إلى أنه منذ توليه المسئولية اكتشف أن 56٪؜ من واردات مصر عبارة عن مستلزمات إنتاج تقدر بحوالي 55 مليارًا، ما يعني أن كل مدخلات الإنتاج قادمة من الخارج.

وتابع: "نعمل حاليًا على أكثر من محور لترسيخ قواعد قطاع صناعي قوي يعتمد على تعميق الصناعة وعمل صناعات مستهدفة تتحمل الصدمات العالمية".

وأكد أن أسعار الطاقة لا تزال أرخص من دول كثيرة ولا تزال العمالة المصرية أفضل من دول كثيرة أيضًا، مشيرًا إلى أن الـ7 أشهر الأخيرة دخلت شركات تركية كثيرة للسوق المصرية للعمل بالصناعات الهندسية.

وأوضح أن الحكومة ستعلن خلال الاسبوع القادم عن أكبر برنامج لدعم الصادرات في تاريخها، وهدفنا جذب المستثمر بحزم تحفيزية وتسهيلات ليصبح عنده ثقة في الحكومة ومن ثم يساهم في تنمية القطاع.

من جانبه أكد المهندس أشرف رشاد، أن قطاع الصناعة يمثل الحل الوحيد للخروج من أي أزمة حالية أو أي تحدٍ نخوضه.

وأعرب عن تقديره لأطروحات وعرض الوزير التي كانت أكثر من رائعة وأضافت لدى الحضور المزيد من الثقة في أن المرحلة القادمة ستشهد تطويرًا ودعمًا للصناعة.

وبدوره قال الدكتور سمير صبري، إن قطاع الصناعة هو المحفز الرئيسي لكل اقتصادات العالم والصانع مختلف عن أي مستثمر آخر.

وأوضح أن لقاء اليوم هو أول لقاء لأمانة الصناعة والتجارة بعد إعادة تشكيلها، وذلك بهدف الاستماع لخطط الوزير واستراتيجية الدولة للنهوض بالصناعة.

وفي نهاية اللقاء تم فتح باب النقاشات المتبادلة بين النواب حول حزم الحوافز للمستثمرين والعوائق التي تواجه القطاع.

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وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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