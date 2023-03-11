المدير التنفيذي للخماسي الحديث: المنظومة تغيرت منذ تولي العريان وانتظرونا في أولمبياد باريس

أكد هاشم يس المدير التنفيذي لإتحاد المصري للخماسي الحديث أنه منذ تولي رئاسة الاتحاد المهندس شريف العريان المنظومة تغيرت للأفضل، كنا ومازلنا لدينا طموحات كبيرة، فعلنا الكثير من أجل خلق أجيال تساعدنا في الوصول للقمة، اتحاد الخماسي جلب رعاة نتيجة ثقة كبيرة من جانب رؤساء الشركات العالمية الكبرى والاقتناع بأننا نفعل كل ما في وسعنا لمنافسة في البطولات العالمية.

وأكد هاشم يس المجهود المبذول من جانب الاتحاد مجهود كبير، استطعنا التواجد على منصات التتويج على مدار الأعوام الماضية والحصول على أفضل اتحاد آخر 3 سنوات وهذا يعود إلى تنظيم البطولات عالمية بشكل مميز، وأفضل ناشئين، وحصد أكثر من ميدالية.

وأضاف هاشم يس كل جيل من الخماسي الحديث يتميز بالموهبة والقدرة على اقتناص الميداليات ،لدينا البطل احمد الجندي الذي يعتبر من طراز فريد، لديه إمكانيات تؤهله لأولمبياد باريس 2024، وتعد ذهبية كأس العالم الذي حصل عليها أحمد الجندي بداية مبشرة لأولمبياد باريس.

واستكمل هاشم يس لدينا لاعبين مميزين وعلى رأسهم محمد الجندي، معتز وائل ومهند طارق، ينقصنا التوفيق والبعد عن الإصابات والإجهاد، ونأمل في التواجد بقوة على منصات التتويج، انتظرونا في باريس 2024.

واختتم هاشم يس المدير التنفيذي لاتحاد المصري للخماسي الحديث بقوله: "إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا" نعمل في صمت، نعمل على الاستمرار في النجاحات والمنافسات العالمية، أصبحنا على عرش لعبة الخماسي الحديث.

يذكر بأن البطل الأوليمبي المصري أحمد الجندي نجم منتخبنا الوطني للخماسي الحديث توج بالميدالية الذهبية لبطولة كأس العالم للخماسي الحديث والتي تستضيفها مصر بملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.