الأحد 12 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

المدير التنفيذي للخماسي الحديث: المنظومة تغيرت منذ تولي العريان وانتظرونا في أولمبياد باريس

العريان
العريان

أكد هاشم يس المدير التنفيذي لإتحاد المصري للخماسي الحديث أنه منذ تولي رئاسة الاتحاد المهندس شريف العريان المنظومة تغيرت للأفضل، كنا ومازلنا لدينا طموحات كبيرة، فعلنا الكثير من أجل خلق أجيال تساعدنا في الوصول للقمة، اتحاد الخماسي جلب رعاة نتيجة ثقة كبيرة من جانب رؤساء الشركات العالمية الكبرى والاقتناع بأننا نفعل كل ما في وسعنا لمنافسة في البطولات العالمية.

وأكد هاشم يس المجهود المبذول من جانب الاتحاد مجهود كبير، استطعنا التواجد على منصات التتويج على مدار الأعوام الماضية والحصول على أفضل اتحاد آخر 3 سنوات وهذا يعود إلى تنظيم البطولات عالمية بشكل مميز، وأفضل ناشئين، وحصد أكثر من ميدالية.

وأضاف هاشم يس كل جيل من الخماسي الحديث يتميز بالموهبة والقدرة على اقتناص الميداليات ،لدينا البطل احمد الجندي الذي يعتبر من طراز فريد، لديه إمكانيات تؤهله لأولمبياد باريس 2024، وتعد ذهبية كأس العالم الذي حصل عليها أحمد الجندي بداية مبشرة لأولمبياد باريس.

واستكمل هاشم يس لدينا لاعبين مميزين وعلى رأسهم محمد الجندي، معتز وائل ومهند طارق، ينقصنا التوفيق والبعد عن الإصابات والإجهاد، ونأمل في التواجد بقوة على منصات التتويج، انتظرونا في باريس 2024.

واختتم هاشم يس المدير التنفيذي لاتحاد المصري للخماسي الحديث بقوله: "إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا" نعمل في صمت، نعمل على الاستمرار في النجاحات والمنافسات العالمية، أصبحنا على عرش لعبة الخماسي الحديث.

يذكر بأن البطل الأوليمبي المصري أحمد الجندي نجم منتخبنا الوطني للخماسي الحديث توج بالميدالية الذهبية لبطولة كأس العالم للخماسي الحديث والتي تستضيفها مصر بملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.

هاشم يس محمد الجندي المدير التنفيذي لإتحاد المصري للخماسي الحديث بأن المصري للخماسي الحديث بأن اولمبياد باريس

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

المترو يعلن مواعيد تشغيل القطارات خلال شهر رمضان وعيد الفطر

رسالة تكشف لغز انتحار أجنبى وقتل طفليه داخل فندق بالإسكندرية

مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالقليوبية

عاكس فتاة وضربها وأنهى حياة شقيقها فى الزاوية الحمراء (فيديو)

«البحث عن فضيحة».. حيلة فتاة الصف وحبيبها للزواج بعد إنجابها منه فى الحرام

محمود الجارحى: «كتف فى كتف» أكبر مبادرة من نوعها فى العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فى يوم الشهيد.. مصر تحتفل بانتصارها.. وتعلن الحقائق

د. منى حلمى

8 مارس.. والبيعة الفاسدة

علي سعدة

تاريخ يباع من أجل حفنة دولارات

كريم فرغلى

شادي وليلى.. وفيروز

د.أحمد الخميسى

مجمع اللغة العربية.. معجم جديد

ماجد حبته

الرياض وطهران.. وبكين بينهما

سارة الشلقاني

حديث الرئيس و«مفاجأة» إسرائيل

كريم فرغلى

شادى وليلى.. وفيروز

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

أكثر من 200 ألف متظاهر فى إسرائيل للأسبوع العاشر (صور)

الشرطة الإسرائيلية: إغلاق طرق رئيسية فى تل أبيب وحيفا بسبب المظاهرات

رئيس وزراء فلسطين يُحذّر من تداعيات جرائم الاحتلال المتواصلة