الأهلي والزمالك وسموحة يتأهلون إلى الدور قبل النهائي من بطولة دوري الطائرة رجال

أقيم اليوم السبت 4 مباريات، في إطار ثاني مباريات دور الثمانية من البلاي أوف لدوري كرة الطائرة رجال للموسم الرياضي 2022/2023، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وحقق فريق رجال الكرة الطائرة بنادي سموحة الفوز على نظيره سبورتنج بنتيجة ”3-1”، وفاز فريق بتروجيت على نظيره طلائع الجيش بنتيجة ”3-1” ليتعادلوا في المباراتين.

وحقق فريق رجال الطائرة بنادي الزمالك الفوز على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة ”3-2”، كما فاز فريق الأهلي على نظيره الطيران بنتيجة ”3-0”.

يذكر أن قد حقق كلًا من سموحة وطلائع الجيش والزمالك والأهلي، الفوز في أولى مباريات دور الثمانية من البلاي أوف لدوري كرة الطائرة رجال.

ومن المقرر أن تقام مباراة فاصلة بين كلًا من بتروجيت وطلائع الجيش يوم الإثنين الجاري لتعادل الفريقين في المباراتين، وذلك لتحديد المتأهل للدور قبل النهائي من بطولة الدوري.

ويواجه فريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلي نظيره سموحة في الدور قبل النهائي من البطولة، بينما يواجه فريق الزمالك الفائز من مباراة بتروجيت وطلائع الجيش.

أعلن الاتحاد المصري لكرة الطائرة الصالة المغطاة التي ستستضيف مباريات قبل النهائي من البلاي أوف لدوري كرة الطائرة رجال للموسم 2022/2023.

وتقام مباريات دور الثمانية خلال الفترة من 10 مارس الجاري وحتى 13 من ذات الشهر، ويلتقي كل فريقين في مباراتين، وفي حال التعادل يتم اللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة.

وكما أعلنت لجنة المسابقات تعليمات الخاصة بمباريات “البلاي أوف” لدوري كرة الطائرة رجال

1- الفائز من لقاء الأهلي × الطيران مع الفائز من لقاء سموحة – سبورتنج.

2- الفائز من لقاء الجيش x بتروجيت مع الفائز من لقاء الإتحاد السكندرى × الزمالك

-الدور النهائي :

الخاسر من (۱) × الخاسر من (۲) المركزين الثالث والرابع.

الفائز من (1) الفائز من ( ۲ ) المركزين الأول والثانى وتحديد بطل الدورى موسم 2023/2022.